生活即景／妳眼中是荷 我心中有妳

記者侯永全／攝影 分享 facebook

昨是端午連假最後一天，全台高溫炎熱，不少民眾把握好天氣到台北植物園賞荷。一位男士貼心地拉著專注於近拍荷花的婦人手臂，形成荷花池畔的有趣風景。