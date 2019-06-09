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全院量體溫打卡上班 醫院擔心無疫情恐影響執行意願

2019-06-09 23:11聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

白衣天使真的沒有生病請假權力，流產隔天就上班、頭部外傷縫合變豬頭臉也是第二天就回醫院上班，更多護理師是忍著高燒、在休息室偷偷掛著點滴繼續工作。疾管署計畫要求醫院醫護人員量測體溫並登記再上班，作為降低院內感染風險最後一條防線，但醫院擔心無疫情時，執行不易。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫療人員在第一線接觸各類患者，感染風險本就較一般民眾高，全院醫護人員上班「體溫打卡」立意執得肯定，可有效保護醫務人員。醫護人員本就應特別留意自我健康管理，因此，執行全院醫療人員量測體溫不難，但登錄系統是否完善將影響該政策成敗。

洪子仁進一步說明，未來登錄系統直接連接雲端，由疾管署管控，或醫院留存，有異常再自主通報，都會有不同效果，另院內全體醫療人員體溫監測是平時就執行，或有疫情風險才啟動，也應全盤考量。

台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強指出，SARS期間，國內醫院曾針對全體到院人員進行體溫監測，對象包含醫院工作人員及一般民眾，長達半年，但當時處於非常時期，全民人心慌慌，執行意願高；反之，若平時沒有特別流行的疫情也需要天天監測體溫，恐影響執行度，而是否需要365天都要量測登記，值得討論。

護理師抱病上班原因複雜，從護理長不准假的上層壓力，到不希望請假被扣半薪扣績效扣全勤獎、「拍謝」增加同事工作量等私人考量，如何避免自家醫護人員抱病上班，成為所有醫院管理者必經考驗。洪子仁說，最前端措施就是落實感染管制規定，降低感染風險，醫護人員生病機率隨之下降。

另外，洪子仁也說，近年醫院工時規定逐步優化，也是希望保障醫護人員享有安全工時、不過勞也能減少生病可能。天有不測風雲，當醫護人員還是生病，醫院也會透過補充備勤人員，保持護理部等各部門臨時調動機制，讓醫護人員能落實自我隔離保護。

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