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全院量體溫打卡上班 守護白衣天使最後防線

2019-06-09 23:10聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

護理師吊點滴上班並非都市傳說，甚至有醫院護理長名言是「一個蘿蔔一個坑。請假了誰要幫妳上。」

護理師小雪（化名）一早發燒到卅八度，請病假會犧牲同事排休，知道自己很累，不忍心叫也很累的姐妹上班，心想沒人看得出自己發燒，還是硬撐上完班才去看病。雖然護理師夠義氣，卻增加院內感染風險。疾管署已制定規範，希望全院醫護人員應登記體溫再上班。

疾管署副署長莊人祥表示，今年年初起將「院內全體醫療照護人員體溫監測計畫」公文發送至各地方衛生局，要求將體溫異常追蹤及處理機制，納為醫院感染管制查核基準。全院醫療人員必須測量體溫，目前處於政策宣導期，希望透過衛生局查核讓醫院落實監控。

但是否全面強制要求醫院對全體醫療人員執行體溫登錄，讓院內留存記錄，方便日後追查，甚至發燒醫護人員不可上班。莊人祥表示，仍在與醫院溝通中，疾管署會提供醫療人員體溫異常時，大方向的處理措施，但較微細節的流程，偏向交由醫院視院內營運狀況設計，不會有中央版的SOP。

最近麻疹病例頻傳，去年一月至今年五月，已有三起因麻疹境外移入病例就醫引起醫護人員感染事件，其中一起甚至造成醫院群聚，原因是陸境外移入個案傳染給病房護理師，護理師只有咳嗽症狀，就繼續上班，直到六天後發現紅疹才確診，但這段期間已將病毒傳染給四名護理師及二名有急診留觀區共同空間暴露的一般民眾。

每年準時報到的流感也常引發醫院群聚，依疾管署症狀監視系統通報群聚案件數統計，二O一七年十月至今年五月兩個流感季中，就發生七十六起醫院群聚，近期讓人印象最深的就是，台北市立聯合醫院和平院區今年一月十日起爆發病人及護理師十五人群聚感染A型流感，其中有二人併發重症死亡。

雖醫護人員幾乎都會接種流感疫苗及麻疹疫苗，但疫苗保護力並非百分之百，接觸到帶病毒者仍可能發病，這些染病的醫護人員若帶病上班，每天接觸的同事、患者人數龐大，稍有不慎就會造成醫院群聚。

流感疫苗護理師醫護人員
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