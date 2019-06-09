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啃老族向父母施虐 專家籲千萬不可姑息隱忍

2019-06-09 23:09聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

老人被子女虐待逐年增加，台灣照顧管理協會理事長張淑慧分析原因，可能是社會的保護意識提高，或是高齡少子女化，再來是國家毒品人口未減少等因素造成。此外，雙薪家庭愈來愈多，生活壓力提高，小家庭對照顧長輩的接納度也可能跟著下降。

值得注意的是，台灣醫療技術愈進步，反而老人家的醫藥費和照顧費增加，不少長輩就被遺棄在醫院或養老院。張淑慧說，「在擔任桃園縣社會局長期間，就去醫院接過案主，因為沒有孩子要替老人家付醫藥費啊！」

長輩該如何自保，避免遭到最親密的子女施虐？張淑慧建議，長輩必須有基本經濟基礎，很多人認為應把最好的留給孩子來養兒防老，但這套說法現在已不可信。另外，長輩要有自我保護意識及支持系統，如果遭受家暴應撥打一一三保護專線，或向鄰里求助。

「不過，我很少看到老人家告自己小孩家暴，除非是氣到不行。」張淑慧指出，長輩很容易原諒子女，甚至會有「前世欠債今生還」、「油麻菜籽命」或「冤親債主」等錯誤認知，進而隱忍，導致老人家暴案件黑數也最高。

但新北市家庭暴力暨性侵害防治委員會委員、開業精神科醫師楊聰財強調，暴力絕對是零容忍，否則一次隱忍姑息，暴力就會由小變大，甚至掉進惡性循環狀態。建議加以利用公部門資源，才能保護自己。

如果不幸遇到啃老族子女，長輩該怎麼辦？張淑慧呼籲，長輩千萬別把金錢放在床頭或抽屜等容易被拿到的地方，建議將郵局存簿和印章分別放不同的安全處，甚至可把存摺交給信得過的親友管理。

此外，當子女開口要錢也別第一時間回絕，安全方式是趕緊向住在附近的親友求助，請對方來家裡與子女聊聊，了解是否子女近期在就業上遇到挫折或困難，別獨自面對子女的情緒暴力。

張淑慧提醒，不要讓子女對你勒索或毆打後就能拿到錢，子女只會食髓知味。而且啃老族會習慣性認為自己無能，呼籲長輩適時讓他們搬出去，學習獨立自主，幫助子女也是幫助自己。

專家指出，長輩很容易原諒子女，甚至會有「前世欠債今生還」、「油麻菜籽命」或「冤親...
專家指出，長輩很容易原諒子女，甚至會有「前世欠債今生還」、「油麻菜籽命」或「冤親債主」等錯誤認知，進而隱忍，導致老人家暴案件黑數也最高。 圖／聯合報系資料照片
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