醫病天地／蚊子叮不可怕 就怕細菌感染

2019-06-09 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



有些人的體質容易成為蚊子的目標，隨便一咬都是好幾個包。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 「為什麼隨便被蚊子咬一下，就腫這麼大一包？」新北市30歲男子日前小腿被蚊子叮咬，原先不以為意，不時用手抓癢，沒想到幾天後竟腫脹到約半個手掌大，緊急到雙和醫院看診，傷口處劃開來竟是滿滿的膿，已併發蜂窩性組織炎。雙和醫院家醫科醫師葉睿儒說，還好病患免疫力強，嚴重者後果不堪設想。

葉睿儒表示，蚊子喜歡從顏色、氣味、溫度尋找目標，穿著深色衣服的人會比淺色衣服的人容易被咬；第二是分泌的汗含有胺基酸、乳酸等物質；最後則是大部分昆蟲屬於紅外線或熱感應，體溫高的人容易吸引牠們。

葉睿儒還說，抽菸喝酒者也容易吸引蚊子靠近，因為喝完酒在代謝酒精或抽菸時，都會加速血液循環，體溫偏高，增加被蚊蟲叮咬的機會。

被叮咬後紅腫、起水泡？葉睿儒表示，其實這都是正常反應，只是每個人狀況不同，就像吃藥，有些人藥效快、有些人無效，蚊子叮咬時會注射分泌物到人體內，比較常見的嚴重狀況是蜂窩性組織炎，因手抓破皮，細菌跑進去，導致紅腫、發熱、疼痛且持續多日，嚴重者可能引發罕見的過敏性血管炎。

「可怕的不是蚊子叮咬，而是後續細菌感染。」葉睿儒表示，曾有長者被蚊蟲叮咬置之不理，用手抓破皮，導致細菌感染，引發蜂窩性組織炎，甚至導致菌血症，出現發燒、畏寒等症狀，通常這種情況下必須住院治療。

葉睿儒提醒，若要避免成為「人體捕蚊燈」，最簡單就是注意清潔，減少汗味等味道附著；再來就是穿長袖、噴防蚊液；至於飲食部分雖影響不大，還是建議可減少肉類，降低分泌胺基酸，比較不會成為蚊蟲目標。