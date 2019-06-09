升學考數學科能否開放用計算機？ 教部：最快九月定案

2019-06-09 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



配合8月上路的新課綱數學科納入計算機教學，111年4種升學考的數學科是否也開放用計算機，教育部及相關試務單位表示，這牽涉到命題、試務、及計算機自備或統一採購等三大問題，教育部已組專案小組研議，最快在9月前配合公布各項考試說明或參考題本時，就可全部定案，但111年就馬上實施的可能性並不高。

教育部高教司司長朱俊彰說，111年升學考是否用計算機，涉及國中會考、大學學測、指考及技專統測等4種考試，教育部已和國教署及相關試務單位組專案小組研議，希望下半年就盡快定案，提前3年就公布。

朱俊彰說，考試用計算機牽涉到試務、命題，試務方面，為避免考生改造計算機作為通訊作弊、或計算機規格不一影響作答，恐怕不能由考生自帶，應由試務單位提供；至於命題，則要考量部分身障生無法使用機算機，要兼顧他們的考試權益與公平。

國教署組長武曉霞指出，以國中會考為例，仍會檢測考生的基本運算能力，若開放用計算機，恐怕要分卷考，一部分題目仍要考運算能力，一部分考要用計算機、需複雜運算的單元，但會增加考試時間及監試、閱卷負擔。

武曉霞說，另一個問題，是計算機要考生自備或試務單位統一提供，若考生自備，要公布合格機型，幾十萬名考生入場前要一一檢查，不但費時也費人力；若由教育部統一補助試務單位採購，則牽涉龐大預算，目前仍在研議，暫無定論。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，會考開放用計算機，正反意見都有，心測中心會持續研議，預計7月底、最晚8月就會公布111年會考參考題本，到時應該就會有更明確的方向。

大考中心副主任鄭中平則表示，開放使用計算機，雖有助於落實新課綱，但學校教學應先培養學生使用計算機的能力，待試務端準備成熟後再納入大考，也應考量執行可行性與公平性，例如身心障礙或重大傷病考生，不能使用一般計算機，須使用不同型式或客製化計算機。