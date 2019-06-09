獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署表示，明年免疫療法健保給付預算仍為八億元。本報資料照 分享 facebook 癌症免疫療法今年4月1日起納入健保，健保署以一年經費八億元，預計給800個名額。根據最新統計，至六月上旬為止，已用掉約65%、500多名額，估計所有名額最快於八月用罄，一旦給付額滿，除非有患者退出給付，才會有名額釋出，讓後續患者申請。

免疫療法藥物共給付8種癌別、11種適應症，自四月開放以來至六月初為止，二個月已核准同意517名患者使用給付，其中肺癌146人、肝癌138人、胃癌63人、黑色素瘤53人、腎癌50人、泌尿道上皮癌44人、頭頸癌18人、淋巴瘤5人。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，依照健保給付規定，用藥後每三個月要由專家會議評估療效，若患者病況未改善或甚至惡化，將停止給付，患者狀況穩定才會繼續給付，預計第一波評估將於六月底實施。

明年免疫療法健保給付預算仍為八億元，估給付名額也與今年相去不遠。由於免疫療法給付算是「一個蘿蔔一個坑」的方式，也就是說，若名額一經申請核准後並額滿後，除非有患者死亡或治療無效等因素被排除給付，才會有名額釋出，後續才能讓患者申請。

對此，健保署長李伯璋無奈表示，因預算有限，要照顧的患者卻很多，健保署會盡量跟藥廠協商，若免疫療法藥物可以降低，就有希望擴大給付名額。

「雖期待有更多名額，但健保經費有限，是大家面臨的共同困境。」癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭指出，新藥價格所費不貲，在預算有限情況下，確實讓給付名額受限，目前也不知道有什麼方法可以解決，也相信健保署會努力爭取藥價調降，才能納入更多病患。

此外，雖免疫療法被許多癌症患者是為最後一線希望，但王正旭說，確實有些病人在使用免疫療法之後，癌症引發的不舒服症狀有大幅改善，然而，並不是所有的患者都適用免疫療法，曾看過患者用藥的前三個月狀況還算穩定，但三個月後卻因為免疫系統失控，癌症突然惡化；如果癌症患者不適用免疫療法藥物，仍有二線癌症藥物可用來治療。