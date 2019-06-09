機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



暑假即將來到，正是18歲高中職畢業生的考照季，根據統計，機車的考照率約5成，每2人考就有1人沒考過，新竹區監理所提醒，以往直線七秒是大挑戰，但如今很多人都沒注意，機車上路前，駕駛若沒擺頭或打方向燈，違規兩次就不通過，「這與駕駛人習慣有差，希望能培養良好的習慣。」

路考2016年增加2段式左轉、變換車道、直角轉彎及停車再開等4個項目，被考生稱為大魔王關卡。新竹區監理所副所長張耀輝解釋，這些在培養駕駛行經路口、急轉路段等的駕駛習慣，以及判斷車輛內外輪差能力。

根據警政署資料顯示，事故原因前3名為未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等。張耀輝說，駕駛人在變換車道沒打方向燈，容易遭後車追撞，非常危險，路考中若違規，直接扣32分就不通過。

另外，張耀輝指出，「直角轉彎」是考生最常被扣分的項目，許多考生不習慣在狹小的彎道上轉彎，尢其是右轉很容易會腳著地及車輪壓管而遭淘汰，應多加練習等熟悉在狹小的彎道騎乘要領後才能順利通過考照。其次最常被扣分的是駕駛人於路口停車時再開時，未察看照後鏡及擺頭察看左、右交通情況。

由於關卡難度增加，也有考了4、5次才成功，最多曾高達10次。張耀輝說，曾有遇過18歲硬著頭皮來考的駕駛人，平衡感差、操作反應慢，可能連腳踏車也不會騎，其實上路非常危險，需要專業教練來教。目前所內的機車考照率約4成5到5成，會有一半的人在筆試就刷下來，路考成功率約一半。