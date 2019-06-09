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機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38聯合報 記者郭政芬╱即時報導

暑假即將來到，正是18歲高中職畢業生的考照季，根據統計，機車的考照率約5成，每2人考就有1人沒考過，新竹區監理所提醒，以往直線七秒是大挑戰，但如今很多人都沒注意，機車上路前，駕駛若沒擺頭或打方向燈，違規兩次就不通過，「這與駕駛人習慣有差，希望能培養良好的習慣。」

路考2016年增加2段式左轉、變換車道、直角轉彎及停車再開等4個項目，被考生稱為大魔王關卡。新竹區監理所副所長張耀輝解釋，這些在培養駕駛行經路口、急轉路段等的駕駛習慣，以及判斷車輛內外輪差能力。

根據警政署資料顯示，事故原因前3名為未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等。張耀輝說，駕駛人在變換車道沒打方向燈，容易遭後車追撞，非常危險，路考中若違規，直接扣32分就不通過。

另外，張耀輝指出，「直角轉彎」是考生最常被扣分的項目，許多考生不習慣在狹小的彎道上轉彎，尢其是右轉很容易會腳著地及車輪壓管而遭淘汰，應多加練習等熟悉在狹小的彎道騎乘要領後才能順利通過考照。其次最常被扣分的是駕駛人於路口停車時再開時，未察看照後鏡及擺頭察看左、右交通情況。

由於關卡難度增加，也有考了4、5次才成功，最多曾高達10次。張耀輝說，曾有遇過18歲硬著頭皮來考的駕駛人，平衡感差、操作反應慢，可能連腳踏車也不會騎，其實上路非常危險，需要專業教練來教。目前所內的機車考照率約4成5到5成，會有一半的人在筆試就刷下來，路考成功率約一半。

張耀輝說，目前新竹所轄區的桃竹苗地區，共有3家普通重型機車駕訓班，分別是新竹安駕中心、桃園中正駕訓班、桃園太子駕訓班，另有4家正在籌設中，訓練內容有學科及術科，3天總計16小時。交通部今年首次補助學費1千元，新竹所共有9百個名額，再配合相關機車業者購車優惠，期限於11月22日為止，名額有限，額滿為止。相關資訊可到新竹區監理所官網「普通重型機車駕訓班駕駛訓練補助專區」查詢，歡迎民眾多加利用。

直角轉彎：車輪不能壓管線，行駛途中若單、雙腳著地就扣分。記者郭政芬／攝影
直角轉彎：車輪不能壓管線，行駛途中若單、雙腳著地就扣分。記者郭政芬／攝影
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二段式左轉：依規定減速進入待轉區。記者郭政芬／攝影
二段式左轉：依規定減速進入待轉區。記者郭政芬／攝影
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新竹區監理所副所長張耀輝提醒機車，要注意大貨車、聯結車轉彎的內輪差，提醒民眾要保...
新竹區監理所副所長張耀輝提醒機車，要注意大貨車、聯結車轉彎的內輪差，提醒民眾要保持安全距離。記者郭政芬／攝影
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騎士停等紅燈時，不宜靠近大車兩旁，以免因視線死角而遭擦撞。記者郭政芬／攝影
騎士停等紅燈時，不宜靠近大車兩旁，以免因視線死角而遭擦撞。記者郭政芬／攝影
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停車再開：停車時前輪勿超越停止線，起步前要擺頭查看，轉彎應依照規定打方向燈。記者...
停車再開：停車時前輪勿超越停止線，起步前要擺頭查看，轉彎應依照規定打方向燈。記者郭政芬／攝影
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新竹駕訓班路考機車族
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