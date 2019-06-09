台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台鐵新市善化段今下午突停電，28列次近萬人受影響，目前逐漸恢復中，圖為新市火車站外觀。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 台鐵台南新市至善化間疑東西正線電車線故障，今下午約4點半突沒電，列車無法行駛，台鐵緊急調度，改以單線雙向通車來應變，至晚間7點多，有28班次列車受到延誤，近萬名旅客受影響延誤紛紛辦理退票，晚上6點半恢復電力，班次逐漸恢復正常中。

台鐵指出，經查為新市站內第一群電車線故障致2到4股無電，138次及3218次停於新市站內等待救援，維修工作到下午6點半許電力恢復供應。

台鐵說，目前已雙線雙向通車，至晚間7點多統計，有28班次列車延誤，延誤共1268分、對於旅客行程受影響，深感抱歉。