強化跨國人才鏈結 科技部GASE助年輕人走向國際舞台

2019-06-09 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部全球事務與科學發展中心（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement, 簡稱GASE）日前首次舉辦「2019科技部美加亞太區國際合作科學研究成果發表會」，邀請科技部計畫主持人以及來自美加亞太地區的協同計畫主持人，發表研究成果，強化台灣與國際科學研究的人才鏈結。台灣大學副校長周家蓓表示，經由不同國家文化學者間的對話、提出觀點，有助於匯入新的能量，促進科學研究的進展。

成果發表為跨國學者交流活動，經由全台各學術單位及研究機構推薦，邀請十多位頂尖研究學者、專家與會。

科技部科國司長黃心雅表示，科技部為促進與國際科技界的交流，陸續與多國政府機構等簽訂合作協議，並推動與不同國家間的雙邊科技合作。此次成果發表會的合作國家包括日本、南韓、美國、加拿大、菲律賓、蒙古等，研究無分國界，互相支援，為了更美好的未來福祉共同努力。

此次發表研究主題多元，包含綠能智慧運輸、水庫及集水區水質監測技術、海洋魚類基因庫建立、環境賀爾蒙「壬基苯酚」的細菌分解等。台灣大學副校長周家蓓表示，經由不同國家文化學者間的對話、提出觀點，有助於匯入新的能量，促進科學研究的進展。

科技部全球事務與科學發展中心表示，科技日新月異，透過跨國界的資訊交流才能走出創新的道路，GASE以搭建台灣科研成果與世界的第一道橋梁為成立宗旨，系統性的整合相關資源以提供國內菁英學者以及年輕人完整的平台走向國際舞台，未來將同樣以成果發表的方式和歐洲與歐盟國家進行雙邊交流。

●GASE簡介：

科技部全球事務與科學發展中心（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，簡稱GASE）是由台灣大學承接科技部計畫成立，協同台灣師範大學與台灣科技大學共同為國內大專院校服務，目的是有效且即時地將國內科技發展動向與研究亮點廣宣於國際上。