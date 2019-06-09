馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



沛小嵐連日來早晚都到醫院探老公馬如龍。記者陳慧貞／攝影 分享 facebook

資深藝人馬如龍上個月才歡慶80大壽，今傳出癌惡化病逝。新光醫院今晚表示，未獲家屬授權，不便對外任何狀況。

馬如龍6月1日因腹痛掛急診，醫師診治發現有腸穿孔的情形，並引發腹膜炎、敗血症等嚴重感染，緊急手術在加護病房接受治療，並於6月3日裝設葉克膜持續救治，今天傍晚傳出病逝消息。