99%女人睡前5種壞習慣 讓妳30歲看起來像40歲

2019-06-09 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



很多女人都努力抓住青春的尾巴，不希望自己看起來比實際年齡更衰老，所以積極用保養品，甚至醫美等，但其實重點是生活習慣的改變，如果睡覺前還是有些習慣改不過來，保證妳30歲，看起來就像40歲。

以下5種睡前壞習慣，保證超過99%的女人都犯過，快改掉這些壞習慣，女人才更有機會變美。

一、睡前不要劇烈運動

睡前不要有激烈運動，簡單伸展就好。圖／摘自stocksnap 分享 facebook

很多人會選在很晚時，才上健身房，或是睡覺前，來場「激烈的運動」，但其實睡覺前如果還大量運動，會讓心跳加速、大腦亢奮，因此影響體內激素的分泌，想睡覺與亢奮相互抵觸，對身體的反應不一定很好。因此建議，激烈運動後，至少3小時以上再睡覺，對身體比較好。

二、睡前吃太飽

睡前切勿大吃大喝，會變老。圖／摘自stocksnap 分享 facebook

很多人都有吃宵夜的習慣，可能吃完太累，或自然而然睡意找上門，但其實睡覺前吃東西，如果還沒等到消化就睡著，會讓消化系統變慢，影響身體組織的機能，馬上身體就會變老給妳看。吃完東西到睡覺，至少隔2～3小時比較好。

三、睡前滑手機

避免睡覺前狂滑手機，會對大腦休息不佳。圖／摘自stocksnap 分享 facebook

已經很多人都知道，也被勸說，不要睡覺前滑手機，但一定超過99%的人，都會睡前滑手機，如果這習慣不能避免，專家建議說，不要關燈滑手機，以及不要看會讓人太過亢奮的影片或社群媒體，建議可以好好閱讀文章，或是看點輕鬆的影片，然後好好入睡。

四、睡前洗頭不吹乾

睡覺前洗澡，頭髮吹乾才能睡。圖／摘自stocksnap 分享 facebook

很多女生，睡前洗頭，但是因為頭髮太多，不想吹乾，頂多包條毛巾就睡著了，這樣對身體超級不好，可能會引發頭痛與感冒，身體馬上變老啊！

五、睡前大量攝取水分

睡覺前，大量攝取水分，隔天起床會水腫。圖／摘自stocksnap 分享 facebook

不少人都知道，建議一天要喝水2000c.c.，但幾乎很少人做到，就有不少人，突然睡前狂喝水，或是喝飲料，希望補足一天的喝水量。但睡前喝水，可能隔天起床會嚴重水腫，還會因為喝太多水，睡到一半起床上廁所，對睡眠品質有大大影響，當然就會衰老囉！