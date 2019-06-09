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疾管署：暴露愛滋病毒前 預防性投藥未納健保

2019-06-09 16:24聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

疾管署澄清，暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）並未納入健保。報系資料照
疾管署澄清，暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）並未納入健保。報系資料照
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網路流傳「暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)要納入健保給付」，不少民眾不斷轉發。疾管署今強調此，此訊息為錯誤訊息，預防性投藥並不是健保給付項目，提醒民眾請勿轉傳或散布不實訊息。

疾管署，有媒體早在2017年8月就報導「暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)要納入健保給付」，報導中提到「傳聞PrEP將在當年8月底納入健保」，但該報導未經求證及平衡報導，近期陸續有民眾不知此報導為錯誤訊息，而加以轉發。

事實上，PrEP為暴露愛滋病毒前預防性投藥，並不是健保給付項目。疾管署表示，健保僅給付治療愛滋感染者，並不給付給PrEP服藥者；預防性投藥可以預防愛滋感染，有效降低新感染數，降低感染後的醫療支出。

疾管署去年與今年結合全國38家醫療院所執行「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」（簡稱PrEP計畫），補助對象為感染者的配偶或伴侶和30歲以下有高風險行為者，且都需經由醫師評估後認為有必要者才可以加入。

感染高風險者，除了服藥，也包含衛教諮詢及個案管理、性病篩檢、藥癮及精神情況評估，並適時給予戒治或轉介等整合性服務；民眾加入PrEP計畫也須要自費負擔掛號費、診察費、藥事服務費、檢驗費等，並不是完全免費，在服用PrEP藥物前，醫師會評估民眾的B肝帶原與肝功能情形，再決定是否開立PrEP處方。

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