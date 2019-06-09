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10日起鋒面通過 全台有雨

2019-06-09 17:35台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

氣象局指出，10日起鋒面接近，將由北往南移動，這波雨勢預估會持續至周末。(pho...
氣象局指出，10日起鋒面接近，將由北往南移動，這波雨勢預估會持續至周末。(photo by 吳婉瑜台灣醒報)
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梅雨恐持續一周！中央氣象局預估，10日起鋒面接近，西半部、東北部及外島地區都有短暫陣雨或雷雨，雨要一直下到周末才會趨緩。氣象專家彭啟明也指出，10日起西南季風進入台灣附近，這是典型梅雨型態，天氣將轉為不穩定。

防治災性豪雨

氣象局表示，10日起鋒面接近，這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，受影響期間臺灣各地天氣相當不穩定。其中，西半部、東北部容易有陣雨或雷雨，花東地區可能有局部大雨或豪雨發生，並有致災的可能，低窪處慎防淹水，山區也要慎防坍方、落石及土石流。

彭啟明表示，預估鋒面會在12日晚間至13日由北往南通過全台，可能有局部短時強降雨。「12、13日慎防豪大雨，」氣象專家吳聖宇提醒，鋒面抵達北台灣後，配合西南季風水氣，各地有短暫陣與或雷雨，加上13日白天熱力作用，中部、北部、東北部雨勢增大，若對流發展旺盛，將有可能發生豪大雨。

雨會下一周

氣象主播賴忠瑋表示，周二到周五要特別注意的是，西南風的增強會帶來豐沛水氣，在台灣及附近區域產生大範圍的對流雲系，屆時可能會有較大雨勢出現。尤其鋒面滯留在台灣上空，將使降雨時間拉長。氣象局指出，要等到16日至18日鋒面才會遠離。

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