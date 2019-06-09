全台高溫炎熱 周一起變天

2019-06-09 15:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



端午節連假最後一天，受夏季西南風沉降影響，全台高溫炎熱，北部最高溫達35度，高屏、花東甚至上看36度，不過悶熱的天氣隨連假結束也告一段落，周一起變為多雨的不穩定天氣型態。