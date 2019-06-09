吃不完的粽子好煩惱 營養師幫它創意大變身

2019-06-09 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



端午連假即將結束，不少民眾家裡的冰箱內還冷凍著沒吃完的成串肉粽，媽媽們也開始為粽子吃不完而煩惱。其實，吃不完的肉粽可以「變身」，振興醫院提供5道以粽子為基礎的簡單創意料理，包括粽子蒸蛋、絲瓜蛤蠣肉粽焗蛋盅及焗烤肉粽等，讓吃粽子也能變得營養有趣。

振興醫院糖尿病衛教師林靜莉表示，每到端午節前夕，家家戶戶都會自己包粽子或買粽子吃，親友之間還會互相餽贈，如果一沒注意，可能冰箱冷凍庫已塞著滿滿的粽子，「我家冰箱就有20顆還沒吃完的粽子！」

但粽子冷凍久了不新鮮，卻也不想為了把粽子吃掉而天天吃粽子。振興醫院營養師涂蒂雅說，其實粽子可變身其它料理，搭配蔬菜和豆魚肉蛋食物，並於餐後吃點水果，例如鳳梨、木瓜等，不只幫助消化又能吃得均衡，是不錯選擇。

林靜莉和涂蒂雅共同整理粽子蒸蛋、絲瓜蛤蠣肉粽焗蛋盅、焗烤肉粽、粽子米糕及米糕粥等5道由肉粽和鹼粽變身的創意料理食譜和作法，同時提供小叮嚀，讓民眾能吃得健康營養。

●粽子蒸蛋

1.食材：肉粽、蔬菜、雞蛋

2.作法：

(1)先將粽子內的肉跟香菇切碎

(2)再拌進粽子的糯米和花生內

(3)加上打好的蛋液及切碎蔬菜

(4)拿去蒸煮後，即可沾醬油吃。

●絲瓜蛤蠣肉粽焗蛋盅

1.食材：粽子、絲瓜、蛤蜊、蛋、紅蘿蔔絲（添色用可不加）

2.作法：

(1)絲瓜洗淨切斷，內餡挖空留底，置於焗烤盤，或用鋁箔紙包覆做底。

(2)將絲瓜內餡、肉粽內的香菇和肉塊都切丁，再置於平底鍋乾炒收乾絲瓜水分，最後加入紅蘿蔔絲添色。

(3)將烤箱以200度預熱。

(4)餡料裝填入絲瓜盅裡，再依個人喜好倒入蛋液、蔬菜或舖上乳酪絲。

(5)200度烤5到10分鐘，蛋汁膨脹、或乳酪絲融化且表面呈現金黃色即可。

3.小叮嚀：絲瓜一條約可補充2到3份蔬菜，能吃得更均衡。

●焗烤肉粽

1.食材：肉粽、青花椰菜、菇類、菜豆、雞肉（或海鮮）、乳酪絲

2.作法：

(1)將肉粽放入電鍋蒸到軟爛

(2)將烤箱以200度預熱

(3)把蒸好的肉粽放入焗烤盤，再加入已燙熟的青花椰菜、菇類、菜豆、雞肉（或海鮮）等，最後鋪上滿滿的乳酪絲，即可放入烤箱。

(4)以200度烤10到15分鐘，乳酪絲融化且表面呈現金黃色即可。

3.小叮嚀：焗烤肉粽只要根據衛福部「我的餐盤」比例額外添加蔬菜，其蔬菜量和肉粽量一樣多，而豆魚蛋肉類量大約手掌一樣大，也是一道很均衡的料理。

●粽子米糕

1.食材：粽子、肉鬆、小黃瓜

2.作法：

(1)小黃瓜切片後，用鹽抓並靜置10到15分鐘，再以清水沖淨，最後依個人喜好口味加入蘋果醋。

(2)把肉粽弄散放在碗裡，再鋪上小黃瓜片及肉鬆

3.小叮嚀：單純吃以肉粽變化後的米糕，其蔬菜和豆魚蛋肉類的分量還是有點偏少，建議搭配蔬菜及豆魚蛋肉食物，例如燙地瓜葉、香菇雞湯等。

●米糕粥

1.食材：鹼粽、白木耳

2.作法：

(1)將白木耳泡水後以電鍋蒸熟。

(2)將鹼粽切小塊加入5倍水量，並以小火慢煮直到呈現粥狀。

(3)將蒸熟的白木耳放入米糕粥中，即可上桌。

3.小叮嚀：甜湯大多會作為餐間或飯後點心，注意需要酌量食用或是正餐主食分量少吃一些，否則會有熱量攝取過多的問題。