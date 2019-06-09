親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

時力分裂？ 館長爆黃國昌有退黨考慮 想另組新政黨

推文批林志玲結婚 新浪財經道歉開除編輯

影／成功登頂聖母峰 詹喬愉憶當時:恐懼且心跳快呼吸急

2019-06-09 14:26聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

綽號「三條魚」的登山家詹喬愉，在尼泊爾時間5月27日清晨03時16分成功站上世界的峰頂「聖母峰」，2年內完成4座8000公尺以上的高峰，成為新生代登山界的指標性人物，也讓與她有師生情誼的新北山搜義消分隊長劉崑耀備感榮耀。他們兩人接受聯合報獨家專訪，暢談挑戰高峰的點點滴滴，詹喬愉說發現自己前所未有的懼高，而且有控制不住心跳變快的緊張感。劉崑耀則說，每次看到詹喬愉挑戰自我，當然支持，但也會提心吊膽，但他還是會鼓勵她，不能因為害怕，就什麼理想都不去做。

登山家詹喬愉，日前在2周內相繼征服2座海拔8000公尺的高峰，也成為台灣第2位成...
登山家詹喬愉，日前在2周內相繼征服2座海拔8000公尺的高峰，也成為台灣第2位成功登頂聖母峰的女性登山家，她同時也是新北市消防局新板山搜義消小隊長。記者／王彥鈞
分享

聖母峰新北尼泊爾
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

氣象局示警：南高屏防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-09 14:04

下午北返注意國道八大地雷路段 國5高乘載管制

2019-06-09 12:42

國衛院：年均溫逾23度 每增1度重度憂鬱風險增7%

2019-06-09 12:05

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

「機關車女王」重現花蓮 鐵道迷搶拍蒸汽火車

2019-06-09 14:19

有藝思／琴遇普雷特涅夫x微塵．望鄉談移人異鄉

2019-06-09 13:50

移工額外工作又難休假 不當勞動堪慮

2019-06-09 13:49

增肌減脂健身餐 一碗搞定

2019-06-09 13:22

陰道分泌物偏紅 癌症警訊？

2019-06-09 13:17

Uber條款上路 司機要林佳龍踹共

2019-06-09 13:17

肝有陰影 診斷要細心

2019-06-09 13:16

按摩少商穴、行間穴兩穴道 救燒聲

2019-06-09 13:16

你這樣解讀事情 憂鬱可能找上門

2019-06-09 13:12

高溫增憂鬱風險？醫師：需培養腦力

2019-06-09 13:08

高溫增加國人重度憂鬱症風險

2019-06-09 12:55

明起汽油價格調降1.4元、柴油調降1.5元

2019-06-09 12:46

吃藥過敏怎麼辦？處理3原則可避免症狀嚴重化

2019-06-09 12:42

胃口差又悶汗 中醫師：多喝水、吃去濕食材

2019-06-09 12:11

你的解讀習慣可能導致憂鬱？ 學者教3步驟自我檢視

2019-06-09 12:10

「壓力不可避免只能迎戰」精神科教授倡培養腦力

2019-06-09 12:09

作業造句兒子機智「舉一反三」 網笑噴：是有多想請假？

2019-06-09 12:00

東南亞人士來台苦 勵馨倡議成立移住者服務中心

2019-06-09 11:43

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

木星衝來了 10日可看大紅斑

2019-06-09 11:01

Uber條款上路 交部兩周內找三方談

2019-06-09 10:31

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

天氣炎熱 4縣市高溫上看36度

2019-06-09 09:18

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51
看更多

熱門文章

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

明起汽油價格調降1.4元、柴油調降1.5元

2019-06-09 12:46

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

【我見我思】樂樂的媽／挑選對象時

2019-06-09 06:00

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

【家的形狀‧非典型的幸福】周雅淳／真正的基督徒

2019-06-09 06:00

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17

【美味記憶】林郁／鳳梨好滋味

2019-06-09 06:00

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51

1個月僅1場！700年「鬼子母神堂」的創意市集 文青必去

2019-06-08 16:01

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

Uber條款上路 交部兩周內找三方談

2019-06-09 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top