「機關車女王」重現花蓮 鐵道迷搶拍蒸汽火車

2019-06-09 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵花蓮站今天慶祝132周年鐵路節，今開賣1000份套票，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站去回車票，前200份套票還可以搭上有「機關車女王」稱號的蒸汽火車，結果不到1小時全數賣光。宣姓民眾說，今天清晨5點就到花蓮車站排隊，很開心有買到套票。中午蒸汽火車由花蓮站出發，前往「旅客列車」到不了的花蓮港站，吸引許多鐵道迷拍照。

CT273蒸汽火車於1943年製造，距今已有76年歷史，保存於花蓮機務段，並於每年暑假期間以仲夏寶島號行駛台東線，6月4日因宜蘭線南段通車百年，特別於台北車站行駛至蘇澳車站。

今年套票限量發行1000套，每人限購4套，並可蓋上紀念章。購買8份套票的宣姓男子說，清晨5點就到花蓮車站，沒想到前面還有100多人在排隊，幸好最後有買到；劉姓男子說，花蓮港站沒有賣過車票，這次就是衝著花蓮港站來買，上午6點就來排隊了，這次買12份套票。

CT273蒸氣火車原預定上午10時53分開行，不過為了等區間車進站避免相撞，還是有點小誤點，11時03分才從花蓮車站出發，開至花蓮港站亮相。在停留2個小時期間，吸引大批民眾在景觀橋上拍攝難得一見的蒸汽火車。

去年蒸汽火車排黑煙屢遭檢舉，讓當時鐵道迷很失望，今年針對蒸氣火車排廢氣問題，已有花蓮縣府環保局專案通過，因此照常噴煙，鐵道迷看見蒸汽火車噴煙、聽見汽笛聲，不停按下快門。