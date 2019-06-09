吃藥過敏怎麼辦？處理3原則可避免症狀嚴重化

2019-06-09 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



吃藥後皮膚出現紅疹，小心可能是藥物過敏了！

食藥署表示，藥物過敏是使用藥物後所引起的身體過敏症狀，症狀可能是皮膚出現紅疹搔癢、口腔黏膜潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅、嘴唇腫或發燒等，任何人都有可能發生且難預期，有人是立即反應，也有人延遲至2、3個月後才出現。

若出現藥物過敏該怎麼辦？食藥署表示，處理藥物過敏有三大原則，包括盡速回診或就醫和註記過敏藥物，若知道自己有用藥過敏史，就醫師則應主動告知醫師並請藥師協助核對。

食藥署提醒，民眾用藥期間應注意服藥後身體反應，假如發生「疹、破、痛、紅、腫、燒」藥物過敏6大症狀，要立即攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單回診就醫，讓醫生知道你用了哪些藥品，才能避免演變為嚴重藥物過敏。

此外，對使用藥品有任何問題，都可以到鄰近的藥局向藥師諮詢，協助用藥安全把關。

●處理藥物過敏3大原則

1.儘速回診或就醫：疑似出現用藥過敏症狀，應儘速帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單回診就醫，切勿擅自停藥或換藥，以免造成原有疾病惡化或過敏狀況加劇。

2.註記過敏藥物：有用藥過敏史的民眾，可請醫師將過敏藥品名稱註記於「藥物過敏紀錄卡」，連同健保卡隨身攜帶，也可請醫師註記於健保IC卡中。

3.主動告知：若有用藥過敏史的民眾，就醫時應主動告知處方醫師過敏藥品，領藥時再請藥師幫忙核對，以避免誤用過敏藥品，確保個人用藥的安全。