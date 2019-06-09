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下午北返注意國道八大地雷路段 國5高乘載管制

2019-06-09 12:42聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今天是端午節連假第三天，國道上午除了國5北向宜蘭至坪林車多壅塞，其餘大多通暢。但下午將出現北返車流，用路人要注意八大地雷路段，分別是國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

另因國5北向頭城至坪林路段可能塞到晚上，下午2時至晚上9時將實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過交通部高速公路局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

今天國道發生不少事故．上午8時30分，國5北向19.8公里外側故障車封閉雪隧外側車道，造成後方車隊回堵2公里。上午10時6分，國6西向8公里發生小客車翻車事故占外車道回堵1公里。上午10時20分，國3北向182.8公里發生小客車起火事故占外路肩回堵5公里。上午11時17分，國1北向87.6公里發生內二線小客車追撞事故，回堵約3公里，影響整體車流甚鉅。

高公局統計，今天凌晨0時至5時交通量為5.9百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的1.6倍；截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里。

今天上午國3北向182.8公里發生小客車起火事故，回堵約5公里。圖／高公局提供
今天上午國3北向182.8公里發生小客車起火事故，回堵約5公里。圖／高公局提供
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今天上午國1北向87.6公里發生小客車追撞事故，回堵約3公里。圖／高公局提供
今天上午國1北向87.6公里發生小客車追撞事故，回堵約3公里。圖／高公局提供
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國道坪林高乘載管制
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