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胃口差又悶汗 中醫師：多喝水、吃去濕食材

2019-06-09 12:11聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今天是端午連假最後一天，各地天氣仍炎熱偶有雨，加上台灣海島環境易積濕氣，讓民眾更覺身體濕熱、胃口差，連粽子都吃得少。中醫師表示，體內濕代表代謝差，平常不運動的人影響最大，無法促進新陳代謝，就會讓濕氣一直存在體內。

北市聯醫中醫部主治醫師吳建東表示，體內的「濕」偏溫熱性，會讓人感到煩悶，且胃口差，身體容易有臭味，汗流不出來；而出現排便困難，則是因為代謝性廢物積在體內排不出去，濕久不去會積為痰，所以有些人痰多，也可能是因濕氣作崇。

吳建東說，濕氣對身體各部位造成影響不同，建議多喝水、多運動並吃些去濕的食材，如綠色蔬菜或豆類食物；另外，可做些較靜態運動如太極拳、慢跑等，對去除體內濕有一定的效果。

中華民國中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，「濕」為萬病之源，若人體體內囤積太多水分，無法有效排出，便會形成濕邪停留在體內。

彭溫雅說，人體器官中的「脾」是排除濕氣的重要關鍵，夏季的飲食應該以健脾胃、祛濕氣為重點。中醫認為甘入脾，甘味指甜味，即常見的五穀雜糧，如稻米、薏仁等，具滋養、補脾等功能；而日常食物如木耳、絲瓜、蘋果、西瓜、紅棗等，也屬於甘味食物，可幫助健脾燥濕。

濕氣中醫醫師
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