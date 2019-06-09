你的解讀習慣可能導致憂鬱？ 學者教3步驟自我檢視

2019-06-09 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



情緒走向低谷，可能與一個人對事情的解讀習慣及應對模式有關。諮商心理學者表示，民眾有機會藉由三個步驟觀察與調整慣性模式，助自己迎向更正向的人生。

台灣諮商心理學會理事長、台北護理健康大學教授李玉嬋表示，看待相同事物，每個人有不同的解讀習慣與應對模式，這深刻影響情緒生活，但人們往往習而不察。

舉例來說，對於主管派下的不可能任務，有人傾向認為主管蓄意找碴，並四處抱怨，工作進展連帶受影響；有人認為主管決策錯誤，嘗試與主管溝通，於是重新取得更合理的工作任務；有人認為凡事要試才知道潛力極限，樂於迎接挑戰。因著認知不同，這三種人後續採取的行動、工作成效與情緒生活也大不相同。

李玉嬋表示，容易掉入負面情緒泥淖的人，第一步可藉由書寫，或是觀察過去的日記、網路聊天記錄等，了解自己對事情的解讀習慣及因對模式；第二步是設想，針對當時的事件，是否還有更好的解讀方向以及對事情發展更有幫助的行動；第三步則是下決定，未來會嘗試發展較好的解讀與行為模式。

另可找專業者進行心理諮商。衛福部心口司司長諶立中表示，各縣市衞生所均有提供免費的心理諮商，有些是固定時間、有些是預約制。心理支持相關諮詢專線也可多加利用，如張老師1980、生命線1995 、男性關懷專線0800-013-999、安心專線 0800-788-995等。