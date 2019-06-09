「壓力不可避免只能迎戰」精神科教授倡培養腦力

2019-06-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內研究顯示，長期居住在高溫地區可能提升罹患重度憂鬱症的風險。醫師表示，統計性研究能看出兩個因子間的相關性，但未必能確認因果關係；預防醫學實務上會更強調教導民眾培養「腦力」，也就是面對壓力的能力。

林口長庚醫院精神科系主任許世杰表示，憂鬱症的危險因子很多，包括遺傳、失業、藥酒癮、單身或喪偶，甚至與日照多寡也有關。北歐地區就因為秋冬日照較少，影響大腦神經傳導物質分泌失調，使得這種「秋冬發病，春季自癒」的季節性憂鬱症盛行率較高。

台灣大學醫學院精神科教授胡海國表示，統計性研究能看出兩個因子間的相關性，但未必能確認因果關係。憂鬱症患者經常面臨社交困難、煩惱難解、成就感低落、自我要求過高等，「但生活中的壓力無法免除，只能迎戰，也因此倡導民眾培養腦力」。

腦神經科學顯示，面對外在壓力時，大腦當中掌管情緒的邊緣系統、控制荷爾蒙的腦下垂體、處理思考判斷的大腦皮質等三大系統會統合訊息，並作出適當反應。但若外在壓力過高，或是系統本身不堪負荷，就可能使身心出現問題。

要培養腦力，首要之務是睡眠充足。胡海國表示，在睡眠階段，大腦神經膠細胞中的類淋巴系統（glymphatic system）活躍，會運用腦脊髓液將代謝廢物帶出大腦。另外，大腦也會削去無用的腦神經連結，讓大腦有空間建立新連結，迎向隔日新生活。