國衛院：年均溫逾23度 每增1度重度憂鬱風險增7%

2019-06-09 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



高溫可能增加憂鬱風險。國家衛生研究院與台灣大學醫學院合作的本土研究發現，居住在年均溫在攝氏20.3至23度地區的人，罹患重度憂鬱症的風險最低；當居住地年均溫高於23度，每升高1度就增加7%的發病風險。

這項研究近日刊登於國際期刊《總體環境科學》（Science of the Total Environment），由國衛院國家環境醫學研究所協同研究員陳乃慈、台大醫學院教授暨國衛院國家環境醫學研究所合聘研究員郭育良等人共同完成。

研究團隊使用中央氣象局資料來瞭解2003年至2013年間全台各鄉鎮的平均溫度、日照與降雨量，接著透過健保資料庫找出原本沒有重度憂鬱症的94萬5171人，並觀察這群人在這段期間的發病情形。

這11年間累計有9723人新確診為重度憂鬱症，罹患率為每年1.03‰；研究團隊以統計方法校正年齡、性別、健保投保金額等三項可能影響發病的因子，再加以分析。

結果顯示，年均溫在20.3至23度的地區，民眾罹患重度憂鬱症的風險最低。年均溫小於20度的地區，雖然罹病風險提升，但提升幅度不具統計上的顯著意義；而年均溫高於23度的地區，每升高1度就增加7％的發病風險，尤以65歲以上長者更易受影響，年均溫每升高1度，男性長者與女性長者分別增加18%與14%的發病風險。

綜觀全台，年均溫最高的地方出現在中南部平原、東部沿海與台北市等，而發病率最高的鄉鎮幾乎都在這些地區，其11年累積發病率很多在16‰以上，比起全台平均11年累積發病的11‰高出一半以上。

郭育良表示，溫度影響憂鬱的可能解釋是，暴露於高溫會活化交感神經、抑制副交感神經系統，長期下來使得交感神經占優勢，因此使人容易焦慮緊蹦，而自律神經失調帶來的生理不適也會增加精神壓力。另有動物研究顯示，暴露於高溫會影響大腦中神經傳導物質多巴胺與血清素的平衡，進而提升憂鬱風險。