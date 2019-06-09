親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

兩場造勢聲量未創新高 韓國瑜最大危機在這裡

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

國衛院：年均溫逾23度 每增1度重度憂鬱風險增7%

2019-06-09 12:05聯合報 記者羅真╱即時報導

高溫可能增加憂鬱風險。國家衛生研究院與台灣大學醫學院合作的本土研究發現，居住在年均溫在攝氏20.3至23度地區的人，罹患重度憂鬱症的風險最低；當居住地年均溫高於23度，每升高1度就增加7%的發病風險。

這項研究近日刊登於國際期刊《總體環境科學》（Science of the Total Environment），由國衛院國家環境醫學研究所協同研究員陳乃慈、台大醫學院教授暨國衛院國家環境醫學研究所合聘研究員郭育良等人共同完成。

研究團隊使用中央氣象局資料來瞭解2003年至2013年間全台各鄉鎮的平均溫度、日照與降雨量，接著透過健保資料庫找出原本沒有重度憂鬱症的94萬5171人，並觀察這群人在這段期間的發病情形。

這11年間累計有9723人新確診為重度憂鬱症，罹患率為每年1.03‰；研究團隊以統計方法校正年齡、性別、健保投保金額等三項可能影響發病的因子，再加以分析。

結果顯示，年均溫在20.3至23度的地區，民眾罹患重度憂鬱症的風險最低。年均溫小於20度的地區，雖然罹病風險提升，但提升幅度不具統計上的顯著意義；而年均溫高於23度的地區，每升高1度就增加7％的發病風險，尤以65歲以上長者更易受影響，年均溫每升高1度，男性長者與女性長者分別增加18%與14%的發病風險。

綜觀全台，年均溫最高的地方出現在中南部平原、東部沿海與台北市等，而發病率最高的鄉鎮幾乎都在這些地區，其11年累積發病率很多在16‰以上，比起全台平均11年累積發病的11‰高出一半以上。

郭育良表示，溫度影響憂鬱的可能解釋是，暴露於高溫會活化交感神經、抑制副交感神經系統，長期下來使得交感神經占優勢，因此使人容易焦慮緊蹦，而自律神經失調帶來的生理不適也會增加精神壓力。另有動物研究顯示，暴露於高溫會影響大腦中神經傳導物質多巴胺與血清素的平衡，進而提升憂鬱風險。

郭育良表示，這份研究顯示，避免罹患憂鬱症的最適居住氣溫可能在20至23度左右。國家應正視氣候暖化對國人健康的影響，並研議長期性的因應策略；民眾個人難以因應高溫帶來的壓力，但至少能透過培養良好的飲食、生活習慣、規律運動，以促進生理健康與好情緒。

國家衛生研究院與台灣大學醫學院合作的本土研究發現，居住在高溫地區，可能增加憂鬱風...
國家衛生研究院與台灣大學醫學院合作的本土研究發現，居住在高溫地區，可能增加憂鬱風險。本報資料照片
分享

憂鬱症高溫健保
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

下午北返注意國道八大地雷路段 國5高乘載管制

2019-06-09 12:42

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

吃藥過敏怎麼辦？處理3原則可避免症狀嚴重化

2019-06-09 12:42

胃口差又悶汗 中醫師：多喝水、吃去濕食材

2019-06-09 12:11

你的解讀習慣可能導致憂鬱？ 學者教3步驟自我檢視

2019-06-09 12:10

「壓力不可避免只能迎戰」精神科教授倡培養腦力

2019-06-09 12:09

作業造句兒子機智「舉一反三」 網笑噴：是有多想請假？

2019-06-09 12:00

東南亞人士來台苦 勵馨倡議成立移住者服務中心

2019-06-09 11:43

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

木星衝來了 10日可看大紅斑

2019-06-09 11:01

Uber條款上路 交部兩周內找三方談

2019-06-09 10:31

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

天氣炎熱 4縣市高溫上看36度

2019-06-09 09:18

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51

獎勵金留才無效…居家照服員逾半沒1個月就跑

2019-06-09 00:51

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53
看更多

熱門文章

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

【我見我思】樂樂的媽／挑選對象時

2019-06-09 06:00

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

【家的形狀‧非典型的幸福】周雅淳／真正的基督徒

2019-06-09 06:00

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

【美味記憶】林郁／鳳梨好滋味

2019-06-09 06:00

友善石虎農作、雞舍將獲補償 農委會本月將宣布方案

2019-06-08 13:50

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top