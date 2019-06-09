東南亞人士來台苦 勵馨倡議成立移住者服務中心

2019-06-09 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



東南亞新移民、移工、學生在台遭遇問題不斷，勵馨基金會今倡議成立「移住者服務中心」，好把過去主要服務移工部分，擴大到也服務國際學生及交換學生等境外生與外國籍實習生，希望協助所有移住者遭遇困難時，能在第一時間獲得正確資訊的與幫助。

勵馨說，此中心由於涉及層面廣，業務包括衛福部、勞動部、教育部、內政部移民署等，會是跨部門整合的服務模式，希望明年能在各部會協助下正式成立。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨從2009年起受託開辦1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，正式跨足移工服務。2011年，勵馨看見女性移工在台遭遇困難，亟需安置處所及專業人員協助時，又承接「新北市政府外籍勞工庇護中心（怡馨家園）」，協助緊急庇護安置女性移工。之後並發展出社群諮詢、高風險關懷和直聘移工家庭支持等方案。

三位移工今現身分享在台工作困境，並在怡馨家園中找到溫暖。40歲的越南移工阿陶，因為家庭經濟遭遇困難，2017年來台從事照護工作，沒想到在契約規定的工作外，還得清洗雇主全家人的衣服、煮飯給所有人吃，導致她長期超時工作、身體虛弱。幸好最後有勞動部和勵馨幫助，提供她暫時居所、為她找律師。

菲籍移工美樂蒂來台初期也曾遭受多年的勞力剝削，她說前雇主要求她一天24小時、每周7天不間斷在醫院照顧他父母，不允許任何休假。所幸在勵馨協助下，現在已找到很滿意的工作。