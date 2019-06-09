林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



兩岸的「第一名模」林志玲終於結婚了，大家除了為她高興外，也開始想到44歲的她是否有「帶球嫁」的可能，雖然經紀人一再否認，但因為結婚消息實在太過突然，粉絲們不免為喜愛孩子的志林姐姐暗暗設想，如果能夠一舉兩得就太完美了，醫師表示，44歲女性想自然懷孕的機會不是沒有，但因人而異，很多高齡女子在婚前會做這兩項指數的檢查，以了解自己是否還有受孕的可能，並建議林志玲如果真的想要有小孩，應該要馬上做準備。

台南郭綜合醫院婦產部部長林大欽也是人工生殖專家，他說，門診中確實看過不少40多歲仍自然受孕的情況，其實到底能不能大齡懷孕，「驗一驗就知道」，包括AMH及FSH兩項指數。

AMH 是血清抗穆氏管荷爾蒙，是一種可以評估卵巢功能的卵巢庫存量指標，而FSH則是濾泡刺激素，由腦下垂體前葉分泌之賀爾蒙，主要作用在卵泡之顆粒細胞，促使卵泡發育長大及成熟，月經週期第2~3天抽血檢查FSH指數,可做為卵巢內卵子庫存量的評估指標。

林大欽表示，特別是許多女性看起來就比同齡的女生年輕，顯見體內機能良好，雖然40多歲就一般女性來說，前面兩項指數都很低下，自然受孕的機會相當低，但仍是因人而異，有人指數仍維持在正常，門診中甚至有50多歲已進入更年期的個案，月經混亂，以為停經，後來肚子漲大、一驗才知懷孕了。

他表示，很多大齡女子都會在婚前檢驗這兩項指數，以確定自己是否能受孕，「以免耽誤對方」，也碰過個案因為指數低，受孕困難，男方又是獨子有傳宗接代的壓力，就放棄結婚。

而林志玲因為想要有孩子，之前一直沒有遇到合適的對象，早早就凍卵，但又有婦產科醫師表示，卵子凍太久會影響未來長成胚胎的機會，林大欽則表示，最關鍵的不是冷凍的時間，而是什麼年齡凍卵，「20多歲就凍與30多歲才凍，結果絕對不一樣」，年齡大後卵子的品質會不好，發育成胚胎的機會自然低，建議至少要凍20顆以上，才不會以後要進行人工生殖時，才發現凍的卵沒一顆能用。

林大欽建議，像林志玲這種年紀的女性想懷孕「絕對沒有時間再拖下去」，婚後如果行房3到4個月還沒有自然受孕，應該馬上就醫尋求人工生殖的機會，不能拖下去，而如果女性狀況良好可以先試半年的人工受孕，以精子注入母體，但如果女性的狀況不好，就應馬上進行試管嬰兒、殖入受孕的胚胎。