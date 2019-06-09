親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

端午收假國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2女雙載撞安全島噴飛對向車道 1人遭來車輾爆頭

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

兩岸的「第一名模」林志玲終於結婚了，大家除了為她高興外，也開始想到44歲的她是否有「帶球嫁」的可能，雖然經紀人一再否認，但因為結婚消息實在太過突然，粉絲們不免為喜愛孩子的志林姐姐暗暗設想，如果能夠一舉兩得就太完美了，醫師表示，44歲女性想自然懷孕的機會不是沒有，但因人而異，很多高齡女子在婚前會做這兩項指數的檢查，以了解自己是否還有受孕的可能，並建議林志玲如果真的想要有小孩，應該要馬上做準備。

台南郭綜合醫院婦產部部長林大欽也是人工生殖專家，他說，門診中確實看過不少40多歲仍自然受孕的情況，其實到底能不能大齡懷孕，「驗一驗就知道」，包括AMH及FSH兩項指數。

AMH 是血清抗穆氏管荷爾蒙，是一種可以評估卵巢功能的卵巢庫存量指標，而FSH則是濾泡刺激素，由腦下垂體前葉分泌之賀爾蒙，主要作用在卵泡之顆粒細胞，促使卵泡發育長大及成熟，月經週期第2~3天抽血檢查FSH指數,可做為卵巢內卵子庫存量的評估指標。

林大欽表示，特別是許多女性看起來就比同齡的女生年輕，顯見體內機能良好，雖然40多歲就一般女性來說，前面兩項指數都很低下，自然受孕的機會相當低，但仍是因人而異，有人指數仍維持在正常，門診中甚至有50多歲已進入更年期的個案，月經混亂，以為停經，後來肚子漲大、一驗才知懷孕了。

他表示，很多大齡女子都會在婚前檢驗這兩項指數，以確定自己是否能受孕，「以免耽誤對方」，也碰過個案因為指數低，受孕困難，男方又是獨子有傳宗接代的壓力，就放棄結婚。

而林志玲因為想要有孩子，之前一直沒有遇到合適的對象，早早就凍卵，但又有婦產科醫師表示，卵子凍太久會影響未來長成胚胎的機會，林大欽則表示，最關鍵的不是冷凍的時間，而是什麼年齡凍卵，「20多歲就凍與30多歲才凍，結果絕對不一樣」，年齡大後卵子的品質會不好，發育成胚胎的機會自然低，建議至少要凍20顆以上，才不會以後要進行人工生殖時，才發現凍的卵沒一顆能用。

林大欽建議，像林志玲這種年紀的女性想懷孕「絕對沒有時間再拖下去」，婚後如果行房3到4個月還沒有自然受孕，應該馬上就醫尋求人工生殖的機會，不能拖下去，而如果女性狀況良好可以先試半年的人工受孕，以精子注入母體，但如果女性的狀況不好，就應馬上進行試管嬰兒、殖入受孕的胚胎。

而且要特別注意的是年齡大之後，相對流產的機會也大增，並不是懷孕後就能放心，但關關難過還是有機會過。

AKIRA娶回林志玲。圖/LDH提供
AKIRA娶回林志玲。圖/LDH提供
分享

懷孕結婚

相關新聞

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

東南亞人士來台苦 勵馨倡議成立移住者服務中心

2019-06-09 11:43

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

木星衝來了 10日可看大紅斑

2019-06-09 11:01

Uber條款上路 交部兩周內找三方談

2019-06-09 10:31

天氣炎熱 4縣市高溫上看36度

2019-06-09 09:18

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51

獎勵金留才無效…居家照服員逾半沒1個月就跑

2019-06-09 00:51

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53

友善石虎農作、雞舍將獲補償 農委會本月將宣布方案

2019-06-08 13:50

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

詹喬愉：登頂 吃很重要

2019-06-08 13:04

端午連假第2天上午 蘇花改車流比首日少

2019-06-08 13:03

詹喬愉攀上聖母峰 最怕喪失時間感

2019-06-08 13:02

詹喬愉：登山非競賽 是自我能力測試

2019-06-08 12:55

8000公尺上 要救1人可能犧牲更多人

2019-06-08 12:51

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49
看更多

熱門文章

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top