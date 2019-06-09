婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名63歲婦人，近日覺得自己喘及胸悶情況越來越嚴重，就診經電氣生理檢查，確診為「心室早期收縮」心律不整，因藥物治療效果不彰，於是為她進行「心導管3D立體定位熱射頻燒灼術」，術後一周已大幅減緩患者不適症狀，且減少其他併發症發生機率。

長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁指出，心室早期收縮是心室在未收到正常心臟傳導系統訊號前，便自行跳動而產生的不規則心跳，是心律不整的其中一種。透過24小時心電圖檢查，發現陳姓婦人出現2萬餘次的心室早期收縮，合併短暫的心室頻脈。

他說，一般藥物治療無效，或心律不整狀況造成心臟功能惡化甚至危及生命時，醫生會建議施行心導管3D立體定位熱射頻燒灼術，患者只需接受局部麻醉，在麻醉部位開口，將導管放入血管中，再送往心臟。當導管抵達心臟異常放電部位時，醫生會啟動導管前端的加熱裝置，燒灼異常放電位置，從而消除心律不整病灶。

鄭詩璁說，在治療心室早期收縮時，傳統電燒手術大多需要X光機的照相記錄，才會知道電燒及記錄心電訊號導管所在的位置，而且成功率低、耗時時間長。使用心導管3D立體定位射頻燒灼術，可利用電腦建構出3D立體圖，協助醫師看到心律過速的來源與病灶位置，給予精準快速的治療，不但大幅縮短手術時間、治療成功率高，且有健保給付，是患者一大福音。