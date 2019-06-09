端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為加強服務端午假期收假北返工作崗位的旅客，台灣高鐵公司說，將於今日下午及晚間加開兩班次北上各站停靠全車自由座列車，民眾可多加利用。

高鐵說，今日下午及晚間加開兩班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別自左營站、台南站發車。旅客若欲搭乘加開班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次 14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。