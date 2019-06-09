親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

要錢還是要命？好萊塢拍片 竟要糾結反墮胎法

議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17聯合報 記者曹悅華╱即時報導

為加強服務端午假期收假北返工作崗位的旅客，台灣高鐵公司說，將於今日下午及晚間加開兩班次北上各站停靠全車自由座列車，民眾可多加利用。

高鐵說，今日下午及晚間加開兩班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別自左營站、台南站發車。旅客若欲搭乘加開班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次 14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次 19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。

高鐵稍早宣布加開兩班次北上列車。本報資料照片
高鐵稍早宣布加開兩班次北上列車。本報資料照片
分享

列車高鐵
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

影／保護台灣白海豚海上探尋熱點 空拍機迷航墜機

2019-06-09 10:12

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

天氣炎熱 4縣市高溫上看36度

2019-06-09 09:18

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51

獎勵金留才無效…居家照服員逾半沒1個月就跑

2019-06-09 00:51

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53

友善石虎農作、雞舍將獲補償 農委會本月將宣布方案

2019-06-08 13:50

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

詹喬愉：登頂 吃很重要

2019-06-08 13:04

端午連假第2天上午 蘇花改車流比首日少

2019-06-08 13:03

詹喬愉攀上聖母峰 最怕喪失時間感

2019-06-08 13:02

詹喬愉：登山非競賽 是自我能力測試

2019-06-08 12:55

8000公尺上 要救1人可能犧牲更多人

2019-06-08 12:51

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

兒科醫師的魔術口袋 降低童對白袍恐懼

2019-06-08 12:47

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

做foodpanda外送月入10萬？ 內行人專業分析曝關鍵

2019-06-08 12:00
看更多

熱門文章

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top