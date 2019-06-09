端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今是端午連假最後一天，高公局預估國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林等四路段壅塞。下午2時至晚間6時是最尖峰時刻，預計晚間7時才會紓解，提醒用路人可以利用早上出發。

今為連假收假日，目前全線暢通，大致維持時速80公里，僅68號快速公路竹東端至竹東行車速度低於60公里。

高公局說，預估今國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍。

高公局表示，下午2時到晚間6時會是最塞的時段，一直到晚間7時才會紓解；國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林等四路段壅塞，北返民眾可利用早上出發，避開車潮。

高公局表示，針對高速公路尖峰時段與路段，已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。