今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今是端午連假最後一天，中央氣象局說，高屏、花東高溫上看36度，深夜後鋒面接近，為今年梅雨季以來，第一道在台灣上空的滯留性鋒面，全台皆有雨，西半部、宜蘭地區嚴防豪大雨，預估會帶來災害。

預報員劉沛滕說，今大致上高溫炎熱，花東、高屏達到36度高溫，中部以北雲系北較多，高溫34度上下。西半部地區開始有對流雲系移入陸地，陸續會有局部降雨，出門宜攜帶雨具備用。

中央氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

劉沛滕說，深夜鋒面移入，周一開始下雨，全台有雨，西半部和宜蘭雨時最久、雨勢最強，有局部大雨發生機率，日雨量恐累積80毫米以上。

劉沛滕說，周二到周四鋒面在台灣上空，這是今年每雨季以來第一個滯留性鋒面直接在台灣上空，降雨連續，累積雨量多，全台皆有雨，西半部跟宜蘭甚至會到局部大雨或豪雨，且不排除出現劇烈天氣，民眾宜留意生崩落時、淹水狀況。

劉沛滕表示，到了周五周六，鋒面移動到恆春半島、巴士海峽一帶，全台仍有雨，不過以南部跟台東雨勢更為明顯，有局部大雨發生機率，北部則雨勢趨緩。