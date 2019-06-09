周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒逐漸回到北部海面，尚未直接影響。今天台灣天氣熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部性陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至34度。

明天大氣趨不穩定，除了午後有局部性陣雨或雷雨，西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率大幅提升，降雨量增多；氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱。

他說，周二梅雨季第五道鋒面抵達，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。周二至周四滯留鋒在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流；有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。