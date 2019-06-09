親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

小心打韓國瑜新戰術！ 先激怒韓粉做這件事...再提告

今深夜變天！鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒逐漸回到北部海面，尚未直接影響。今天台灣天氣熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部性陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至34度。

明天大氣趨不穩定，除了午後有局部性陣雨或雷雨，西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率大幅提升，降雨量增多；氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱。

他說，周二梅雨季第五道鋒面抵達，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。周二至周四滯留鋒在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流；有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

周五、周六滯留鋒緩慢向南移動至巴士海峽，中南部仍受其影響、需持續注意；北部比較緩和。他說，由於理論的極限，模式模擬有其不確定性，但對於環流型態的模擬還是具有參考性的；唯在其中發展的中尺度對流系統，其時、空之分布，則是無法被直接模擬的。所以應持續注意資料的調整，屆時還得特別注意氣象局正式發布的訊息及特報。

明天大氣趨不穩定，除了午後有局部性陣雨或雷雨，西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面...
明天大氣趨不穩定，除了午後有局部性陣雨或雷雨，西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率大幅提升，降雨量增多；氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱。本報資料照片
分享

紫外線吳德榮
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

防古蹟「自焚」 文資法擬擴大公私有文資減免租稅

2019-06-09 03:19

居家照服員 逾半資歷沒2年

2019-06-09 00:51

獎勵金留才無效…居家照服員逾半沒1個月就跑

2019-06-09 00:51

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53

友善石虎農作、雞舍將獲補償 農委會本月將宣布方案

2019-06-08 13:50

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

詹喬愉：登頂 吃很重要

2019-06-08 13:04

端午連假第2天上午 蘇花改車流比首日少

2019-06-08 13:03

詹喬愉攀上聖母峰 最怕喪失時間感

2019-06-08 13:02

詹喬愉：登山非競賽 是自我能力測試

2019-06-08 12:55

8000公尺上 要救1人可能犧牲更多人

2019-06-08 12:51

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

兒科醫師的魔術口袋 降低童對白袍恐懼

2019-06-08 12:47

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

做foodpanda外送月入10萬？ 內行人專業分析曝關鍵

2019-06-08 12:00

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

最喜歡毛利小五郎 朱立倫：認真查案 判斷錯誤也很可愛

2019-06-08 11:36
看更多

熱門文章

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

端午節連假次日 估國5塞11小時

2019-06-08 09:17

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top