周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒逐漸回到北部海面，尚未直接影響。今天台灣天氣熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部性陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至34度。
明天大氣趨不穩定，除了午後有局部性陣雨或雷雨，西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率大幅提升，降雨量增多；氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱。
他說，周二梅雨季第五道鋒面抵達，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。周二至周四滯留鋒在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流；有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。
周五、周六滯留鋒緩慢向南移動至巴士海峽，中南部仍受其影響、需持續注意；北部比較緩和。他說，由於理論的極限，模式模擬有其不確定性，但對於環流型態的模擬還是具有參考性的；唯在其中發展的中尺度對流系統，其時、空之分布，則是無法被直接模擬的。所以應持續注意資料的調整，屆時還得特別注意氣象局正式發布的訊息及特報。
留言