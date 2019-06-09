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小心打韓國瑜新戰術！ 先激怒韓粉做這件事...再提告

今深夜變天！鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16聯合報 記者簡浩正╱即時報導

高雄市長韓國瑜最近接連兩場造勢，現場人數眾多，大家熱情激昂。但激情過後，許多人嘶吼喊加油之後，出現「燒聲」後遺症。年底選舉熱度勢必提高，造勢場合變多，加上近年來台灣民眾瘋演唱會，熱烈參與之餘，燒聲一定要妥善處理。

35歲的阿丹是個追星族，對於喜歡的歌手演唱會從不缺席，今年4、5月就看了10場；但在冷氣較強的場地內嘶吼狂歡後，總會出現「燒聲」現象，好幾天喉嚨都不舒服。醫師建議，民眾參加演唱會或唱卡拉OK時，勿以高亢聲音不斷吼叫，並可喝些屬性平和的膨大海、羅漢果等來緩解滋潤喉嚨外，也可以穴道按摩來救急。

台北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師卓雨青指出，許多人都曾有演唱會或狂歡後，聲音沙啞或燒聲的困擾，主要是聲帶使用過度或不當吼叫所致；也有人是因壓力大、感冒而燒聲鎖喉。

卓雨青說，她自己也曾有晚上狂歡的經驗，她會提前透過休息、飲品、按摩等方式，降低聲帶與喉嚨不適感。像是至少在活動前一天或當天減少說話量，讓嗓音稍作休息，同時避免菸酒、油炸燒烤或辛辣食物，並適當補充水分，讓喉嚨黏膜保持濕潤。

而膨大海、羅漢果也是不錯選擇。卓雨青說，膨大海、羅漢果性涼，能夠清洩肺熱，喉嚨腫痛、隔絕外界刺激，緩解燒聲情況。

在飲用方式上，可以膨大海加菊花，用滾水沖泡後悶一陣子後再放涼飲用；羅漢果則是以滾水沖泡後飲用即可。但她提醒，以上兩種中藥都有清熱及輕瀉的效果，體質虛冷或容易腹瀉的人要小心使用。此外，民眾若參加須用力發聲的活動時，也可使用傳聲筒等工具低頻出聲，以免過度使用聲帶，造成失聲。

馬偕醫院中醫部內婦兒科主治醫師李炎東則表示，民眾若有喉嚨痛、聲帶發炎等問題，可吃些杏仁與陳皮，無論乾吃或煮成湯服用都可以，有潤喉功能。

透過按摩穴道來拯救聲音也是種方式。卓雨青建議民眾可按「少商穴」與「行間穴」，少商穴位於雙手大拇指指甲側，用指甲掐按約30秒後放鬆下，可反覆操作；行間穴則在大腳趾與第二趾中間的凹處位置，以大拇指輕按揉推3分鐘左右，有酸脹麻感即可，對咽痛喉腫、疏肝理氣有幫助。

卓雨青建議，民眾在喉嚨保養期間最好忌辣、麻油、大蒜、花生、烤炸類食品，以免再度刺激咽喉影響恢復期；若3周以上聲音未癒，建議就診由醫師檢查。

•保養喉嚨看過來

休息並少說話：減少說話量，讓嗓音稍作休息，同時避免菸酒、油炸或辛辣食物

護喉飲品：膨大海、羅漢果用滾水沖泡後再放涼飲用，杏仁與陳皮則乾吃或煮成湯服用皆可

按摩穴道：「少商穴」位於雙手大拇指指甲側，「行間穴」在大腳趾與第二趾中間凹處，輕按揉推有痠脹麻感即可。

圖為高雄市長韓國瑜花蓮造勢大會。記者王燕華／攝影
圖為高雄市長韓國瑜花蓮造勢大會。記者王燕華／攝影
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