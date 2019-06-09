陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



陰道分泌物的顏色偏紅，可能是癌症警訊？中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，的確有可能。陰道分泌物能維持陰道濕潤，防止髒汙或細菌輕易入侵子宮，而分泌物的顏色能初步揭露生殖系統的健康訊息。

郭安妮指出，在正常的情況下，女性的陰道分泌物是透明且偏白色、沒有特殊味道，在月經前後受荷爾蒙影響而有稍多的量；而在排卵期，也就是在上次月經與這次月經中間的時間點，會分泌較大量，以幫助精蟲更順利進到子宮生出寶寶。

如果陰道分泌物變成黃綠色、出現異味，或是變成白色黏稠狀、合併嚴重搔癢與陰唇紅腫，都可能是細菌性感染。

細菌性感染往往源於穿著的褲子太緊，讓私密處不通風、孳生細菌，若再加上睡不好、吃不好、壓力大、免疫力降低，就更容易發生感染。

另一種細菌性感染原因則是「過度清潔」，許多女性誤以為洗澡時灌洗陰道才乾淨衛生，殊不知陰道不需要這樣灌洗，灌洗反而會破壞皮膚角質層與陰道環境的益生菌，更容易釀成感染。

郭安妮建議，陰道發生細菌性感染時，有時改穿較寬鬆通風的褲子、裙子，幾天後就能漸漸痊癒，但臨床上並不建議放著等它自然好起來，因為細菌有可能經由陰道與子宮頸向上侵襲，增加骨盆腔發炎、發燒等的機率，未來子宮外孕與不孕的風險也隨之提升。

若在非月經期間發現陰道分泌物帶有血絲、偏紅色或咖啡色，可能源於荷爾蒙失調、性行為後出血或良性的多囊性卵巢，也可能是子宮頸癌或子宮內膜癌帶來的出血。若不是月經該來的時間卻發生出血現象，務必盡速就醫接受評估。