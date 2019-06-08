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照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

二度就業勞工擔任照服員，僅45%的人能留任逾1個月，其餘很快就「陣亡」。衛福部表示，若照服員工作場域在民眾家中，不只要提供專業照顧服務，還得獨自面對不同家庭型態，並學會怎麼和個案及家屬溝通，如果對工作特性無心理準備，很容易會打退堂鼓。

衛福部長照司副司長周道君表示，照服員的工作環境很多種，包括居家、社區或住宿機構等。其中，提供居家服務的照服員，工作地點是民眾家中，而每名個案家裡狀態不同，照服員除了提供服務，也常要和家屬面對面溝通。

此外，照服員也得解決自己到案家的交通問題，若遇上豪雨或颱風，人也必須不畏風雨在外面跑。周道君說，居家照服員的工作特性多元，如果沒有一定的心理準備，有些人可能就無法適應工作環境而選擇離開。

衛福部去年起推出長照支付給付新制，同時也為居家照服員加薪。據長照司調查，全職居家照服員薪資平均月薪在去年底已達到3萬8498元，採時薪制者每小時薪資也有至少223元，均比基本薪資來得高。

此外，居家照服員年資未滿一年者，有1/5具大學以上學歷，顯示新一代照服員逐漸趨向年輕人和高教育者。而整體照服員人數去年也一口氣成長了6664人，是往年成長人數的2到4倍之多。

但從工作年資來看，未滿一年者為4831人，滿一年到未滿二年為1934人，滿二年到未滿三年為1087人，滿三年到未滿四年為971人，滿四年到未滿五年為683人，也顯示照服員留任率逐年降低。不過年資逾五年似為門檻，反彈回到3332人。

周道君說，該調查間接顯示，新制推動有翻轉工作和薪資不穩定的刻板印象，達到吸引人力投入照服工作的效果，但是否能讓人力投入後繼續留在職場且留任時間加長，還需要時間觀察。

周道君認為，要加強照服員留任率不只是加薪，也希望長照服務提供單位能改善管理制度，例如利用單位營收進行組織擴充，進而增加管理職缺，讓更多表現好的員工晉升主管職，才能加強員工對照服工作的黏著度。

圖/記者鄧桂芬翻攝
圖/記者鄧桂芬翻攝
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近年照服員人數統計。 圖/記者鄧桂芬翻攝
近年照服員人數統計。 圖/記者鄧桂芬翻攝
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居家照服員工作年資調查。 圖/記者鄧桂芬翻攝
居家照服員工作年資調查。 圖/記者鄧桂芬翻攝
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近年照服員人數統計。 圖/記者鄧桂芬翻攝
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二度就業勞工擔任照服員，僅45%的人能留任逾1個月，其餘很快就「陣亡」。衛福部表...
二度就業勞工擔任照服員，僅45%的人能留任逾1個月，其餘很快就「陣亡」。衛福部表示，若照服員工作場域在民眾家中，不只要提供專業照顧服務，還得獨自面對不同家庭型態，並學會怎麼和個案及家屬溝通，如果對工作特性無心理準備，很容易會打退堂鼓。 圖／報系資料照
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