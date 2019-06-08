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勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

為鼓勵二度就業勞工投入長照，勞動部勞動力發展署設置「照顧服務就業獎勵」補助津貼，只要是失業者、非自願離職者，經推介從事照服工作，每月就能多領5千到7千元的獎勵金，最長可領18個月，但前提是必須做滿1個月以上，只不過以去年為例，發展署推介了2633人，最後只有1176人請領津貼，逾5成的人辭職跑掉。

照顧服務員從業資格採學歷、訓練、證照多軌制，除護理、照顧相關科系畢業的學生，具專班培訓結業證明書、領有照服員技術士證也可成為照服員。根據勞動力發展署資料，光在勞動部體系下（不包括衛福部、教育部或地方政府自辦）培訓出的照服員，2018年有8307人，考取技術士證照的則有4359人。

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌指出，發展署訂有照顧服務就業獎勵金，鼓勵失業勞工投入照服工作，每個月提供五千到七千不等，但前提是需做滿一個月以上才能請領，以2018年為例，發展署推介2633人，最後僅1176人請領獎勵金，2017年推介696人，只有528人請領，等於只有約5成的人留下來。

原本是家庭主婦的蕭小姐，今年40多歲，婚前只做過行政事務類工作，想二度就業卻四處碰壁，去年底報名地方政府的照服員培訓班，結業後擔任到宅協助沐浴的照服員，她說，工作常需搬運沐浴器材、服務的個案，體力難以負荷，每天都腰痠背痛，讓她第1個月就動念想離職，且隨著年紀越來越大，恐怕只會越來越吃力，硬撐了4個多月，最後選擇離開。

陳世昌說，前2到3個月通常是關鍵期，離職比率偏高，也有做一、兩天就陣亡的照服員，但隨著衛福部優化薪資，工作時數足額規定鬆綁，獎勵金請領資格也擴充到機構、居家、社區式照服員都能領，增加誘因後，可望提升照服員留任職場人數。

陳世昌分析，照服員閃離主因是期望與現實落差太大，發展署將來將加強職缺連結，強化照服單位的職缺資訊，讓照服員應徵前，就有通盤認知、做足心理準備。

勞動部勞動力發展署提供「照顧服務就業獎勵」補助津貼，鼓勵二度就業勞工投入照顧服務...
勞動部勞動力發展署提供「照顧服務就業獎勵」補助津貼，鼓勵二度就業勞工投入照顧服務工作，但即便一個月可領5到7千元津貼，仍約只有5成照服員留任請領。本報資料照片
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