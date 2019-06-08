對抗肺癌武器日增，大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台灣每年新增一萬多名肺癌患者，確診時逾半癌友都已至晚期。在十幾年前，晚期肺癌患者幾乎都無法活過一年，近幾年，抗癌武器越來越多，包括化療、標靶藥物、免疫療法，大部分晚期患者都能夠存活一年以上。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠指出，許多癌友一聽到化療，就覺得頭皮發麻，心生畏懼，事實上，目前化療藥物精進不少，副作用小，療效更好，病友無須擔心。

臨床觀察，約有一成肺癌患者無法使用標靶藥物、免疫療法，僅剩化療可用，高雄榮總胸腔內科主任王金洲解釋，這群癌友沒有特定基因變異，所以無法使用標靶藥物，在免疫生物標誌的表現量又低，所以僅能使用化療。

李岡遠說，對於大部分晚期肺癌病友來說，化療絕非首選，基因如有突變、免疫生物標誌表現量超過50%，就會依情況使用標靶藥物或免疫藥物。如果標靶藥物產生抗藥性，這時才會考慮化療，或自費使用第三代標靶藥物。

僅能使用化療的晚期肺癌患者處境較差，除了用藥沒得選之外，連治療反應率也較差，僅約兩成；如果適用免疫療法，則有效率達四成五；要是基因變異，使用標靶藥物，則有效率更可超過六成。

針對晚期肺癌病人用藥，李岡遠提出三大評估指標，分別為精準的檢測報告、病人生理狀況（能否承受化療副作用）以及經濟狀況，如果經濟能力一般，通常以健保給付用藥為優先考量，如果經濟許可，或由商業保險支付，則會考慮自費於第一線使用免疫藥物。

免疫藥物過於昂貴，如果作為第一線藥物，須更加謹慎。李岡遠說，目前僅有兩個免疫療法藥物可用於第一線，其中一個藥物無須考慮生物標誌表現量，但須加上化療、血管新增抑制劑，每月藥費驚人，恐需20、30萬元，絕非一般家庭所能負擔。

李岡遠點出目前健保給付晚期肺癌患者用藥的兩大不足，一為第三代標靶藥物並未納入給付，原本給付的標靶藥物如果產生抗藥性，病人就只能自求多福。一為免疫療法給付過於嚴格。

李岡遠指出，健保雖已給付免疫療法，但受限健保財務，以最沒有爭議的病人為第一順位，看似公平卻是全世界最嚴格的給藥規定。如依肺癌醫學會臨床治療準則行事，應獲免疫療法給付的晚期肺癌人數將是現在的五至十倍。

健保署於今年4月1日針對八種癌症、十一類適應症給付免疫療法，僅有八百個名額，原本以為申請號碼牌應會「秒殺」，不料，直到5月30日才突破五百大關，還剩近三百個名額。

台灣肺癌醫學會理事長陳育民認為，綁定藥物對應特定檢測的方式過於嚴苛，應不要硬綁檢測，且PDL1表現量別局限50以上，給付標準不宜納入表現量高低，否則「看得到，吃不到」。

目前共有四種免疫療法藥物，依照健保給付規定，癌友的生物標誌表現量須超過50%，才可能核准用藥，但臨床證據顯示，即使表現量低於50%，甚至為零，使用免疫療法，還是有一定治療效果。王金洲舉例，反應率如低於50%，建議免疫療法合併化療，也有不錯的治療效果。

台灣癌症基金會執行長賴基銘也持相同看法，越來越多研究證實，即使表現量低，接受免疫藥物也有不錯的療效。此外，免疫療法目前用在晚期癌友的第二線治療，此時身體狀況較差，也不見得適合做切片。

對此，健保署長李伯璋指出，預計健保免疫療法上路三個月後，也就是6月底、7月初邀各大癌症醫學會代表及專家開會，檢討給付規定。此外，相關癌症學會也應公布最佳癌症治療準則，避免部分醫師過於大膽用藥。