健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



健保大數據分析，台灣肺癌就醫人數每年以近一成幅度增加，105年疑似肺癌就醫人數為4萬7143人、106年為5萬715人，107年增加至5萬5334人。

一旦確診罹患肺癌，如為一、二期患者，可以開刀切除，都會建議盡快手術。健保大數據顯示，106年共有5492名肺癌患者接受肺部切除手術，5374人選擇胸腔鏡手術，僅164人接受傳統手術。

進一步統計發現，七成早期肺癌患者選擇至醫學中心動刀，其中以台大醫院開刀人數939為最多，二至五名為林口長庚401人、台北榮總355人、台中榮總239人、成大醫院232人。至於一年執行肺部切除手術人數超過百人的區域醫院，只有彰化秀傳醫院（110人）、和信治癌醫院（105人）。

在用藥方面，106年肺癌用藥人數與金額上，化療和標靶藥物金額與人數相差不遠。臨床顯示，肺癌治療上，標靶藥物療效較好，但價格較高。不過，近年來，化療出現新藥物，副作用較低，治療上亦很有療效，因此，價格也不低。

在就醫方面，不管在外科開刀或標靶用藥上，台大醫院均名列第一，這也反映在就醫人數上，光是106年就收治了6161名疑似肺癌患者，第二名則是台北榮總的4096人，第三是林口長庚3668人。

對此，健保署醫審及藥材組科長連恆榮說，「國內各大醫學中心在癌症治療上均有一定水準。」民眾常有找醫界龍頭就醫的迷思，例如，北部台大，南部則是成大、高雄長庚等，但進一步分析，雙北地區原本居住人口就較多，因此，台大、北榮等就醫人數當然就多，呼籲民眾勿有迷思，有疑似肺癌前兆應就近至醫院檢查，以免延誤黃金時間。

至於健保標靶藥物給付，可分為EGFR、ALK等兩大類藥物，使用之前均需檢測基因，如為基因變異，才能使用。連恆榮指出，目前肺癌患者中，使用EGFR標靶藥物者約65%，ALK則用藥人數明顯較少，僅占5%。持續使用標靶藥物，均會出現抗藥性問題，屆時可再檢測某特定基因，如有變異，則可使用第三代標靶藥物，但健保尚未給付。

針對部分專利已過，已有學名藥進入市場的標靶藥物，連恆榮表示，健保署尊重專業，但也希望藥廠在原廠藥價格上能較有彈性，讓患者獲得最妥適治療。

醫院處方肺癌標靶用藥上，使用EGFR類標靶藥物前五名醫院，分別為台大醫院（872人）、林口長庚（784人）、台北榮總（618人）、高雄長庚（525人）、台中榮總（495人）。

使用ALK類標靶藥物前五名醫院，則為台大醫院（46人）、林口長庚（37人）、高雄長庚（29人）、台中榮總（24人）、台北榮總（22人）。