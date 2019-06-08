臉書防疫文宣被指超犀利 海委會：不會撤文

2019-06-08 22:44 中央社 高雄8日電



金門本周在岸際又發現2隻海漂豬屍，遭驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。 示意圖／Ingimage 分享 facebook 中國海漂豬屍接踵而至，海洋委員會臉書今天出現「可以管好你家的豬嗎？」貼文被指超犀利，海委會今天指出，臉書小編用年輕人口吻製作防疫文宣是為引人注意防疫，不會撤文。

海委會官方臉書今天出現一則粉絲專頁小編貼文以：「可以管好你家的豬嗎？可以管好你家的豬嗎？可以管好你家的豬嗎？很生氣所以要說3次。」為開場白，下文寫，非洲豬瘟最新消息6/4及6/5兩日由金門岸巡隊通報共發現2頭漂流死豬均驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，「這種沒日沒夜的缺德豬瘟攻擊，到底要到什麼時候才能結束？究竟是有心還是無意的呢？一直來耶！」

貼文指出，自非洲豬瘟橫行全球以來至今日，全台海漂豬從「左邊」漂來的，超過百件，這其中驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性共10例。同時呼籲民眾，不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，也感謝金馬澎、艦隊分署第一線同仁把關，連一隻漂流豬都不讓進來。

海委會表示，這則文宣用詞犀利，是粉絲小編為迎合年輕網友口吻之作，有別於傳統文宣口吻，文中「左邊」則是暗指中國，這則貼文用意是為引起大家注意，並提醒民眾注意配合防疫，貼文發出後獲網友熱烈迴響，大部分民眾都留言為海巡署第一線邊境防疫人員的把關工作加油打氣。

海委會認為，這則文宣小編用詞犀利，有收到防疫宣導效果，不會撤文，會一直掛在官方臉書上。