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搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

通勤、通學族要注意了！台鐵將於19日起微幅改點，共調整92班次，其中影響5分鐘以上共30班次，原先試辦的周日班表也將停辦，新竹站指出，有的列車提前7分鐘開，提醒旅客訂票、乘車務必先上台鐵網站查詢或注意站方公告的最新時刻表，以免搭不上車。

台鐵去年10月12日配合高雄鐵路地下化新增7個車站及台中高架第2階段啟用新增5個車站大幅改點，調整部分列車到開時刻及編碼，並首度試辦周日時刻表，平日與周日變成兩套不同的時刻表，希望加強周日尖峰時段運能，提升周日準點率。

但改點後又發生發生普悠瑪事故，準點率下降，台鐵滾動式檢討做微調，台鐵指出，為提升假日東部幹線尖峰運能及西部幹線乘車便利性，改善列車準點率，19日起進行時刻微調，共調整92班次，影響5分鐘以上有30班次，周六、周日各增開樹林與花蓮間普悠瑪號一往返，提升東幹線尖峰運能11%，西幹線周日加開新竹往彰化、彰化往南港、南港往湖口3班區間快車。

台鐵新竹站已貼出改點公告及新的時刻表，站方指出，部分列車到開時刻提前或延後，例如上午8點36分新竹往瑞芳的區間車，改為8點29分開，提前7分鐘開車，通勤、通學的旅客必須留意，以免搭不上車，站方近日會針對通勤、通學尖峰時段調整的車次彙整公告，也提醒旅客搭車前務必先上台鐵網站查詢或注意車站公告的最新時刻表，以免搭不上車。

另外，平日、周日不同班表造成旅客困擾，站務人員指出，周日部分車次碼前會加「6」，例如晚上7點10分新竹往斗南的177次自強號，周日變成6177次，有的旅客上網輸錯車次訂不到，紛紛打到車站查詢與抱怨。

台鐵局運務處長張錦松說，因常有旅客認為平日、周日兩套班表非常不便，員工也建議簡化，因此這次微調也取消周日班表，將平日與周日的時刻表統一，讓旅客與員工更方便。

台鐵將於19日微幅改點，新竹火車站已貼出新的時刻表，提醒旅客注意，以免搭不上車。...
台鐵將於19日微幅改點，新竹火車站已貼出新的時刻表，提醒旅客注意，以免搭不上車。記者黃瑞典／攝影
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台鐵平日與周日兩套時刻表造成旅客不便，將於19日改點時取消周日班表，將時刻表統一...
台鐵平日與周日兩套時刻表造成旅客不便，將於19日改點時取消周日班表，將時刻表統一。記者黃瑞典／攝影
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