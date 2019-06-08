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遭打壓「宛如宣布罹癌」 彭啟明：問題不能再留下一代

2019-06-08 19:10聯合報 記者侯俐安╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明今年以觀察員身分出席聯合國氣象組織大會（WMO），卻只一天就在本月6日大會中，突然被大會以「不是聯合國會員國」告知不符資格，大會名牌也遭取走，彭啟明將從布魯塞爾返台，他在臉書描述當下遇到這件事，「就像很健康的人，突然被宣布得癌症一樣」，也希望這一代真的不能把問題，再留給下一代解決。

彭啟明說，他本來想回國再找時間和大家談此事，但很意外今天許多媒體得知訊息後也做了報導。他描述，在日內瓦大會會場的當下遇到這件事，「就像是很健康的人，突然被宣布得癌症一樣，是很不舒服的」，他說，聯合國的普世價值，是全世界每一個人都是地球的一分子，「縱使是上一代的政治因素，讓我們這一代不能成為會員國」，但他僅是專業的民間人士，以觀察員身分參與，自費參加，並非政府代表。

彭啟明寫到，認識他的朋友就知道，他是守本分，不會為了自己壞了大局，「在那天整個會場中，我靜靜得在聽，學習我們領域中，氣象專業的討論，我沒有講一句話，也沒有讓大家造成困擾。」他說，他參與國際活動那麼多，從來沒有給任何一個單位製造困擾。

彭啟明表示，他也有對岸各種專業的朋友，彼此偶爾會談到政治，但會秉持專業，尊重對方的信仰價值，他尊重他們的期盼，對方也尊重他的專業與立場，彼此不會互相以政治立場強壓對方造成困擾。他也記得去年在阿根廷的一場會議，他擔任亞洲的議程規畫主持人，前一天遇到一位對岸教授，還特別請他來參加。

彭啟明表示，「我相信，這應該只是少數人不理性的舉動，但我想和決定這舉動的官員說，這會把像我這樣中性、願意聽你們講話、肯定你們在這領域努力的人越推越遠，你雖然握有權力，但會喪失掉大家對你的尊重。」他也感謝當天幫他想辦法的國際友人朋友，後續幫他找了很多方法，仍希望他持續維持在國際社群當中，保有他的熱情與付出，積極幫忙他要有意義的實質參與。

彭啟明說，在日內瓦常遇到各國許多的年輕人，透過聯合國的機制來這實習、工作，很羨慕他們。「我們要有理想，如果確認我們要什麼，就該同心一起來想辦法，而不是只告訴下一代，國際現勢權力就是這樣，所以你只能做二等地球人。」

「我也希望，我們這一代，真的不能把這問題，留給下一代來解決，我們有責任，要幫下一代鋪好一條路，讓他們可以正常的在國際社會中參與並成長。」彭啟明說，「我相信，我們需要國際社會，國際社會也需要我們」。

天氣風險公司總經理彭啟明今年以觀察員身分出席聯合國氣象組織大會（WMO），卻只一...
天氣風險公司總經理彭啟明今年以觀察員身分出席聯合國氣象組織大會（WMO），卻只一天就在本月6日大會中，突然被大會以「不是聯合國會員國」告知不符資格。圖／取自彭啟明臉書
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