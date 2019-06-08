擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



低劑量電腦斷層（LDCT）是否適用肺癌篩檢，國內一直未有定論，主要是台灣肺癌患者以肺腺癌為主，與吸菸較無直接關係，且LDCT存有偽陽性，可能使良性結節遭誤判，讓受檢者挨不必要的刀。但根據衛福部「LDCT掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群」最新結果，發現的確有助找出早期肺癌，國健署已著手與醫界研擬擴大適用對象。

對於LDCT用於肺癌篩檢，目前衛福部國健署依循美國建議，以老菸槍為主。醫界雖質疑國內多數肺癌患者沒抽菸，應纳入檢查對象，但缺乏實證研究。於是衛福部於103年起委託「LDCT掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群」研究。

初步發現，在11177名受試者中，找到270例肺癌患者，分析偵測率為2.42%，也就是每千人找出24名肺癌患者，其中94.8%是第一期以內，美國則是每千人中找到10名肺癌患者。相較之下，我透過LDCT找到的肺癌患者，多於美國。

台北榮總胸腔科主任、肺癌學會理事長陳育民指出，雖然研究執行期至110年，但根據上述數據，國健署已開始研擬放寬LDCT建議適用對象。

LDCT在台灣是否適用於肺癌篩檢，過去一直充滿爭議。歐美研究指出，針對抽菸等高危險族群進行LDCT篩檢，能有效降低肺癌死亡率，但醫界認為，歐美肺癌主要為小細胞肺癌，九成以上病患長年抽菸，但台灣肺癌患者以肺腺癌為主，臨床患者與吸菸較無直接關係，歐美發展的風險預測模式不適合直接應用於國人。

另外，LDCT也存有高度偽陽性，根據美國數據，民眾接受LDCT肺癌篩檢後，有四分之一被要求進一步確診，但最後僅4%確認是原位癌，其餘是不構成威脅的良性結節。陳育民建議，選擇LDCT篩檢前應與醫師討論，了解其偽陽性高，避免恐慌。

雖LDCT篩檢肺癌在國內是否適用仍待研究，但許多國人對LDCT印象深刻。102年台大醫院為全院300名45歲以上的主管與醫師進行LDCT心肺檢查，沒想到發現12名醫師罹患早期肺癌，還好這些醫師很幸運地及早接受治療，六年過去了，這些醫師依然健康。

台大醫院前副院長王明鉅認為，罹患肺癌原因還沒完全被找到，有些女性沒抽菸、沒燒香、沒下廚仍罹癌，建議40歲以上成人，尤其婦女，如從未做過低劑量電腦斷層，至少應做一次，2至3年再做一次，即使僅發現結節，醫師都有臨床指引，為每個人做出適當醫療決策。

除透過LDCT檢查，大部分疑似肺癌診斷，是由非侵入性胸部X光開始，出現可疑影像，就進一步安排侵入性檢查，如胸腔超音波定位執行腫瘤切片；若病灶長在肺部中央、大氣管分布處，則由支氣管鏡配合氣管內超音波獲得檢體；若腫瘤小於1公分，難以抽取，也可能需透過外科手術取得檢體。

台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，罹患肺癌的原因很多，菸害是關鍵原因之一，其他常見危險因子如職業暴露、肺癌家族史及炒菜油煙。

另外值得注意的是空氣汙染，賴基銘強調，世界衛生組織（ＷＨＯ）2013年宣布，空汙是主要環境致癌物，在西太平洋地區如台灣等地，空汙對肺癌疾病負擔占15%，提醒民眾應隨時注意空氣品質狀況，空汙來襲務必戴口罩自保。

●遠離肺癌，你能做的事

1.遠離菸害，拒絕一手菸、二手菸、三手菸。

2.習慣做飯的家庭主婦要使用排油煙機、保持廚房通風。

3.多吃蔬果、多運動提高自身抵抗力。國外研究發現，吃蔬果可降低四成以上罹癌。

4.隨時注意空氣品質，空汙來時務必戴口罩、少出門。