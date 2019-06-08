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遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08聯合報 記者簡浩正╱即時報導

肺癌是無聲殺手，有些情況真的無法預測。」健保署長李伯璋說，雖然化療、標靶、免疫藥物等肺癌治療武器愈來愈多，病人存活期也變長，不過，一旦確診罹患肺癌，治療就屬於後端，民眾仍須有定期健康檢查的觀念，透過篩檢預防。

曾擔任台南醫院院長、成大外科部教授的李伯璋指出，在成大服務期間，一名教授同事因宗教信仰而早晚虔誠燒香禮佛，且長期茹素，當時因為胸悶、身體不適而接受檢查，確診時已經是晚期肺癌，雖然積極接受治療，且吃得更養生，攝取大量蔬果，並持續運動，但不到一年，仍不幸病逝。

據2016年癌症登記報告，肺癌新生個案數破1萬3000人，並包辦男、女性癌症死亡率第一名，共奪去9372條人命。由於早期肺腺癌幾乎沒有症狀，大部分患者不舒服就醫時已是晚期，轉移至腦部、骨頭等遠端器官。

李伯璋指出，早期肺腺癌治療主要方式為手術切除腫瘤，至於無法動刀的晚期肺腺癌，則有放療、化療、標靶，加上最新的免疫療法等。免疫療法健保給付已於4月1日上路，因經費有限，採有條件限制，並限800個名額。無論是哪種治療，都有可能復發，民眾應定期健康檢查，以事前篩檢做預防，才是重要的。

李伯璋認為，每個癌症患者狀況不一樣，而每個醫院、醫師都有一套自己慣用的癌症治療方式，但不見得適用在每個病友身上。建議各相關癌症醫學會應該規畫治療準則及建議，舉例來說，在肺癌治療上，如果有些藥物反應較差，就應該捨棄不用。

在篩檢方面，前台大醫院副院長、麻醉部教授王明鉅積極推廣低劑量電腦斷層掃描（LDCT），鼓勵健康民眾接受檢查。對此，李伯璋認為，吸菸者、有肺癌家族史者的罹癌風險較高，確實應該接受篩檢，早期發現，早期治療。

李伯璋表示，台灣新增肺癌患者人數逐年增多，致病原因眾多，除了吸菸、家族遺傳、女性待在廚房吸入過多油煙等因素之外，還可能與空汙有關，確實防不勝防。

肺癌的病理組織型態可分為為小細胞肺癌、非小細胞肺癌兩大類。其中小細胞肺癌多與吸菸有關，而非小細胞肺癌約占所有肺癌八成以上，細分成肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌三類，又以肺腺癌為最常見，好發於非吸菸女性。

李伯璋說「罹癌就要面對，但預防更是重要。」建議國人戒菸，避開二手、三手菸，炒菜時使用排油煙機，以避免油煙產生自由基及聚合物質等，提高致癌疑慮，至於特定職業如石化工人等，更應提防肺病。

此外，定期接受Ｘ光等健康檢查，則是預防肺癌的重要關鍵，李伯璋舉例，民眾在一月健康檢查報告正常，並不代表七月檢查就沒問題，如果能定期檢查，就能建立大數據，以便醫療人員參考，擬定更完整的防治策略，並給予最有效治療。

健保給付肺癌用藥人數與藥費
健保給付肺癌用藥人數與藥費
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健保署長李伯璋表示：「罹癌就要面對，但預防更是重要。」建議國人戒菸，避開二手、三...
健保署長李伯璋表示：「罹癌就要面對，但預防更是重要。」建議國人戒菸，避開二手、三手菸，炒菜時使用排油煙機，以避免油煙產生自由基及聚合物質等，提高致癌疑慮，至於特定職業如石化工人等，更應提防肺病。圖／健保署提供
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