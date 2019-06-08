北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明天就是端午連假收假日，高公局預估下午北返車潮湧現，國道將有9條「地雷路段」，國五將從中午12塞到晚上10時，建議北向用路人盡量在上午時段出發，會比較節省時間。

高公局表示，明天國一下午北向從下午3時開始車多，九大地雷路段包含西螺—埔鹽、南屯—后里、新竹系統—竹北車多，國三關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰塞到晚上六時，國六舊正—霧峰系統也會塞，頭城—坪林行車時間是平常7倍。

高公局表示，明國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道，北向入口匝道下午2時至9時實施高乘載管制，疏導措施包含全日封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等，預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍。

高公局表示，今天西部國道路網上午壅塞路段包括國1北向圓山至五堵；國3南向霧峰至霧峰系統、田寮至燕巢系統等，其餘路段均能維持行車順暢。國道5號上午雙向車流亦能維持行車順暢。截至晚間6時，除國1南向五堵至汐止、國1北向湖口服務區至湖口、國6西向舊正至霧峰系統、國5北向頭城至坪林等路段車多壅塞外，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局統計，截至晚間6時，國道雙向總延車公里為77.5百萬車公里，預估本日交通量雙向下修為110百萬車公里。另查今天下午1時18分，國1北向7.7公里發生3小車追撞事故，占用外線車道，回堵約2.5公里；下午5時01分，國6西向1.9公里發生3小客車追撞事故，占用外線車道，回堵約2公里，影響整體車流甚鉅。