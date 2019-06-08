北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜
明天就是端午連假收假日，高公局預估下午北返車潮湧現，國道將有9條「地雷路段」，國五將從中午12塞到晚上10時，建議北向用路人盡量在上午時段出發，會比較節省時間。
高公局表示，明天國一下午北向從下午3時開始車多，九大地雷路段包含西螺—埔鹽、南屯—后里、新竹系統—竹北車多，國三關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰塞到晚上六時，國六舊正—霧峰系統也會塞，頭城—坪林行車時間是平常7倍。
高公局表示，明國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道，北向入口匝道下午2時至9時實施高乘載管制，疏導措施包含全日封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等，預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍。
高公局表示，今天西部國道路網上午壅塞路段包括國1北向圓山至五堵；國3南向霧峰至霧峰系統、田寮至燕巢系統等，其餘路段均能維持行車順暢。國道5號上午雙向車流亦能維持行車順暢。截至晚間6時，除國1南向五堵至汐止、國1北向湖口服務區至湖口、國6西向舊正至霧峰系統、國5北向頭城至坪林等路段車多壅塞外，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局統計，截至晚間6時，國道雙向總延車公里為77.5百萬車公里，預估本日交通量雙向下修為110百萬車公里。另查今天下午1時18分，國1北向7.7公里發生3小車追撞事故，占用外線車道，回堵約2.5公里；下午5時01分，國6西向1.9公里發生3小客車追撞事故，占用外線車道，回堵約2公里，影響整體車流甚鉅。
高公局表示，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，已規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
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