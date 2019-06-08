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聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

2019-06-08 16:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明。 圖／取自彭啟明臉書
天氣風險公司總經理彭啟明。 圖／取自彭啟明臉書
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天氣風險公司總經理彭啟明今年以正式「觀察員」身分出席聯合國氣象組織大會（WMO），卻只參加6月5日會議後，就在6日大會中，突然被大會告知不符資格，大會名牌也遭取走。

彭啟明在布魯塞爾接受記者訪問表示，6日他在參加大會時，WMO告知他有會員國提出抗議，向彭表示「你的國家不是聯合國會員國」，必須取走他的名牌，讓他遺憾遭政治打壓。

「我不是政府人員還這樣打壓，我也很訝異。」彭啟明說，他當下回應組織他並非政府代表，他是以聯合國之下的外圍組織，以產業名義參加會議，但大會仍表達不行，「因為這是聯合國的會議」，並粗暴地取走他掛在博子上的名牌。

彭啟明在國際氣象界十分活躍，過去八年參加UNFCCC相關會議也都未曾遇過類似的打壓事件，但也因為WMO人員都認識他，彭啟明說，他這兩天在大會中沒有發言、也沒有做什麼特別的事，但這兩天確實有注意到，陸方人士都有盯著他看，尤其是一名過去曾是大陸廣東氣象局長，目前任職於WMO的張姓大陸籍副秘書長。

彭啟明說，當WMO告知他不符資格時，他當下詢問WMO「是大陸因素嗎」，但WMO人員「只是笑笑」，不過彭啟明說，他從對方眼神知道「確實是因為大陸因素」，也讓他感到十分遺憾。

聯合國世界氣象組織（WMO），總部在瑞士日內瓦，每4年舉行一次大會，大會議程約2周，彭啟明4日前往日內瓦，5日參加大會時很順利，但6日進場沒多久，就被警衛帶去秘書處，並接獲秘書處人員告知不符資格，他原本將待到下周，但目前正在布魯塞爾準備搭機回台。

彭啟明說，這是相隔48年第一位有中華民國身分者能參加世界氣象大會，坐在會場，他心裡很激動，沒想到一個只談天氣的場合，他更不是政府官員、不代表政府、沒有政府經費，也會受到政治打壓，讓他十分感到訝異，他認為，世界氣象大會談論極端天性天災等議題，台灣被摒除在世界之外，是台灣人的損失，也是世界的損失。

彭啟明聯合國
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