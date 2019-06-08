沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



近來許多民眾趁著各種促銷專案，搶辦了行動通訊上網吃到飽服務，但有些消費者不清楚，契約到期後的月租費也許不再是優惠價499元，可能回復成「原價」1,299元；又或者已經不是「吃到飽」，等收到帳單才發現爆表。行政院消保處表示，近期陸續接獲消費者反應，通知499元吃到飽優惠到期僅有一封簡訊，但魔鬼藏在細節裡，應該要注意。

消保處指出，電信業者強調契約到期前他們都一定會通知消費者，但仍有消費者反應，業者的通知方式竟是淡淡地發一封簡訊：「本門號的專案綁約期限將於某年某月某日到期（當日起即無綁約限制），相關資訊請洽門市或客服」。

行為經濟學的推力理論，如今已經被許多國政府機關和企業廣泛應用，把期待客戶勾選的選項設為「預設選項」，是最常見的推力。消保處表示，在審議重要商品或服務定型化契約應記載及不得記載事項，也運用了這種概念，排除那些常造成紛爭、顯失公平的條款，且將重要條款定為應記載事項（形同預設選項）藉此平衡雙方利益。

不過消保處表示，電信業者在契約到期前通知，屬於正向的推力，但內容語焉不詳，則沒達到告知的效果，徒具形式。

水能載舟亦能覆舟，如果使用推力理論，影響人做出錯誤選擇，就成為「暗推」（Dark nudge）。消保處指出，少數商家利用人的急迫、輕率、無經驗或怕麻煩心理，提供看似更方便、更明顯或更優惠的預設選項，引導消費者自然而然做出選擇，例如限時免費軟體，一鍵就可下載，試用期1個月結束就開始算帳，但在試用期結束前的關鍵時刻，卻很難找到停止訂閱的途徑或管道，消費者若沒有意識到他們正被影響，就可能急著做出預期外的決定。

消保處強調，暗推並不罕見，也引發了各國關注，數度於國際會議探討違規的態樣，我國也開始同步掃描市場上那些踩到紅線（對消費者顯失公平）的暗推手法；呼籲消費者，對於太好康、太方便的立即優惠，更須提高警覺，事前多做功課，是避免日後懊悔的不二法門。