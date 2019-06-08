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陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52聯合報 記者羅真╱即時報導

今日全台炎熱，多數地區紫外線更來到危險級，但許多人撐傘、戴帽、著長袖外套、塗抹防曬乳來保護皮膚，卻獨獨遺忘靈魂之窗。醫師表示，過量紫外線會導致急性的光照性角膜炎，長期下來可能累積成白內障與黃斑部病變；民眾出門除應戴帽，還應該戴有「經濟部認證UV標章」的太陽眼睛，以長保眼睛健康。

台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師蔡景耀表示，夏季紫外線強烈，在大太陽底下、走廊窗邊、汽車擋風玻璃內接觸到陽光，都算曝曬在紫外線底下。

暴露過量紫外線，可能造成「光照型角膜炎」，也就是眼睛最外層的角膜破裂、剝落，因而發生紅腫、疼痛、流淚、視力受影響等症狀，電銲工忘記戴護目鏡直視強光、在雪地或在海灘長時間活動卻未戴太陽眼鏡，均容易出現這種傷害。不過多閉眼、多休息、涼敷、滴人工淚液等，能減少受傷的角膜感染，有助角膜再生恢復健康。

過量的紫外線量持續累積、往眼睛內部侵犯，可能使水晶體變得混濁，造成白內障；蔡景耀臨床上碰過的白內障患者，除了年紀較長的，就是農民、漁民、需要在戶外工作的勞動階級。紫外線再往內部侵犯，可能造成黃斑部發生病變，其中一到兩成患者是濕性病變，脈絡膜新生血管導致黃斑部水腫、出血且影響視力嚴重減退。

蔡景耀表示，要預防紫外線對眼睛的傷害，最直接的方法就是外出時戴帽，再加上戴太陽眼鏡。帽子可抵擋五至六成的紫外線照射量，而太陽眼鏡則能加倍抵擋傷害。「值得提醒的是，墨鏡不一定是太陽眼鏡，墨鏡有可能只是顏色深、但並不具抵擋紫外線的功能，因此民眾選購時要留意，產品是否有經濟部標檢局認證的UV標章。」

蔡景耀也說，紫外線會導致眼睛細胞氧化、提高罹病風險，因此平時應注意多吃蔬菜水果，也可以補充葉黃素、維他命C與E來幫助抗氧化。

今日全台炎熱，多數地區的紫外線更是來到危險級。圖／取自中央氣象局官網
今日全台炎熱，多數地區的紫外線更是來到危險級。圖／取自中央氣象局官網
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今日全台炎熱，多數地區紫外線更來到危險級，但放眼望向大街小巷，許多人撐傘、戴帽、...
今日全台炎熱，多數地區紫外線更來到危險級，但放眼望向大街小巷，許多人撐傘、戴帽、著長袖外套、塗抹防曬乳來保護皮膚，卻獨獨遺忘靈魂之窗。圖／本報資料照片
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