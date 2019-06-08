南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



曾文-烏山頭水庫灌區108年第二期作水稻面積有4萬多公頃，嘉南農田水利會檢討後，今年六組都可以順利完成輪灌，顯示今年水情比起往年同期相對好很多，水利署南區水資源局指出，曾文水庫蓄水升破4成，曾文和烏山頭合計蓄水量有 2.7億立方公尺，南化水庫近8成，有效蓄水量7198萬立方公尺，是比往年同期穩定多了。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，因5月初的降雨，曾文水庫集水區逕流每天持續有200萬立方公尺流入水庫中，水庫水位還在上升中，今天的水情曾文水庫有效蓄水量2億1052立方公尺，蓄水率41.28%；烏山頭水庫有效蓄水量7828萬立方公尺，蓄水率81.82%，兩座水庫合計蓄水有2.7億立方公尺，加上一期稻作已全面停灌，省下最大宗的農業用水，都是水位回升的原因，氣象預測下周又有一波鋒面，只要有降雨，都對水情有幫助。

供應大台南民生用水的南化水庫，因甲仙堰越域引水挹注，水位升到8成以上，但這兩天不升反降，今天南化水庫有效蓄水量7198萬立方公尺，蓄水率78.71%，鄒漢貴說，是因甲仙堰維修中，恢復運作後就能持續引水進入南化水庫。南部主要水庫中，南化水庫主要是供應民生用水，大台南每日民生用水92萬立方公尺，六成來自南化水庫，每日出水是55萬至60萬立方公尺。