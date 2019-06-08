友善石虎農作、雞舍將獲補償 農委會本月將宣布方案

2019-06-08 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



「苗栗縣石虎保育自治條例」草案4日在苗栗縣議會二讀遭退回，外界對石虎棲息環境安全有疑慮，更有超過50萬民眾連署保育石虎。農委會主委陳吉仲今天下午在臉書貼文表示，只要在石虎棲息地從事友善石虎生存的任何措施，農委會將給予一筆金額補償，本月將宣布實際方案。

陳吉仲表示，石虎主要分布於苗栗、台中及南投，為鼓勵農民保護石虎棲息地，本月將宣布石虎綠色環境補償措施；例如農民在石虎棲息地使用友善農業生產，不用農藥、化學肥料，或是將雞舍設施做好，不讓石虎因入侵而受到傷害，甚至為營造石虎棲地而不施作工程等，都會提供補償金額。

陳吉仲表示，近日有超過50萬的民眾發起連署保護石虎，顯示野生動物保育觀念已深植在社會大眾的心中。農委會為野生動物保育的中央主管機關，這兩年的野生動物保育經費由之前的6000萬元提高至1億2000萬元，其中用在石虎保育的經費是每年3000萬元，未來會持續增加，因為石虎的存在價值遠超過這些經費。

陳吉仲指出，石虎現在所面臨的問題主要是人類活動影響棲地所造成，因此人類絕對有責任去改善。他也貼出石虎圖片，盼網友能了解石虎現在所面臨的危害以及能做哪些努力，例如從2011年至今已有74起石虎遭到路殺的事件。