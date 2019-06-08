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端午連假第2天上午 蘇花改車流比首日少

2019-06-08 13:03聯合報 記者羅建旺╱即時報導

端午連假第2天，交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心統計，今晨截至上午10點，台9線往花蓮方向的車流量為3037輛次，其中，蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為2871輛，東澳往蘇澳方向為890輛，尖峰小時量達508輛。

交控中心表示，相較於昨天連假首日同時段，車流較少，蘇花改隧道今天車速可維持約50公里到60公里時速， 雙向車流順暢。

此外，韓國瑜今天在花蓮造勢，為防突增車潮，工程處嚴密監控轄區台9線、台11線路段車流量因應，並提醒用路人行前預先了解路況及規畫行程。

交控中心預估，中午以後，地區遊憩旅次逐漸增加，因應南來北往繁忙交通，公路總局第四區養護工程處交控中心將持續全天候24時監控，依車流狀況動態調控蘇澳、東澳及南澳號誌，宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局亦全力配合交通疏導，以共同維護道路暢通及守護行車平安。

宜蘭縣警察局因應連假交通，在重要路口疏導，另外，包括幾米公園、望龍埤、梅花湖風景區、烏石港、龍潭湖、太平山森林遊樂區、明池森林遊樂、清水地熱公園等均見人車潮，但車流狀況正常。

警方提醒，各地交通都已加強疏導，如遇有壅塞時，請用路人遵照指揮人員指示，循序漸進，保持路口淨空，切勿插隊，以維持良好行車秩序與安全。

端午連假，宜蘭縣警察局因應交通，在重要路口疏導。圖／警方提供
端午連假，宜蘭縣警察局因應交通，在重要路口疏導。圖／警方提供
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