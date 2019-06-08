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【即時短評】韓國瑜花蓮大造勢 都是為了他？

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

美國一項針對醫師形象的調查發現，逾五成病人認為醫師的服裝穿著極度重要，無論男女醫師皆然，特別是正裝外搭白袍的專業形象最好，而年長病患更是「正裝控」。國內醫師同意白袍代表一種專業形象，假如今天和病人對話未穿白袍，不只形象打折，說服力也可能降低。

該項研究以問卷調查方式，了解來自10所美國教學醫院、4062名患者對於七種不同形式服裝的男女醫師之服裝偏好。七種服裝分別為：休閒服、休閒服外搭白袍、手術服、手術服外搭白袍、正裝、正裝外搭白袍，以及全套西裝服。

調查結果發現，逾五成患者認為醫師穿著對他們很重要，會影響醫療照護的滿意度。而與其他服裝相比，醫師穿著正裝外搭白袍，此形象最獲青睞，令人感到醫師知識淵博、值得信賴而且平易近人，患者希望偏好醫師看診能穿白袍。

常單穿手術服的急診醫師和外科醫師，也有二到四成患者支持醫師外搭白袍。特別的是，逾65歲以上病人偏好醫師白袍內穿正裝，但年輕患者不在意，覺得內搭手術服即可，不必太過正式。此研究發表於「BMJ OPEN」期刊。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫院行銷管理確實涵蓋人員專業形象，包括醫師，以歐美或日韓戲劇為例，只要出現醫院場景，醫師一定是穿白袍、打領帶並配戴識別證，而且白袍一定乾乾淨淨，「若有汙漬，患者看病難放心。」

洪子仁認為，醫院裡的氣氛較一般職場沉重，合宜的醫師服能讓醫師心情好，對病人也有幫助，醫病關係融洽能讓醫師做事效率提高，進而提升醫療品質。不只是看病場合，醫師出席典禮和正式場合，更應披白袍、打領帶。

台北醫學大學附設醫院婦產科主任劉偉民說，醫院雖沒強制規定他們的穿著，例如假日查房他可能只穿休閒服，但他看門診一定穿白袍和病人對話，能多一分說服力，患者對醫師也會多一分尊敬。

劉偉民擁有10多件白袍替換著穿，至少一周換洗一次，甚至還買一件日本進口白袍。他笑說，日本白袍腰身收得好、材質也好，但總覺得渾身不自在，「穿上後總想脫下。」不過他強調，白袍絕不能又髒又破，否則專業形象會扣分。

據了解，不同醫院的醫師服裝文化不盡相同，馬偕醫院和新光醫院多數醫師習慣白袍內穿正裝打領帶，台大醫院醫師對於白袍內的服裝穿著則相對輕鬆休閒。但無論如何，白袍是醫師最基本的專業形象，也是自我角色的要求。

國內醫師表示，白袍代表一種專業形象，假如今天和病人對話未穿白袍，不只形象打折，說...
國內醫師表示，白袍代表一種專業形象，假如今天和病人對話未穿白袍，不只形象打折，說服力也可能降低。 圖／ingimage
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美國一項針對醫師形象的調查發現，逾五成病人認為醫師的服裝穿著極度重要，無論男女醫...
美國一項針對醫師形象的調查發現，逾五成病人認為醫師的服裝穿著極度重要，無論男女醫師皆然，特別是正裝外搭白袍的專業形象最好，而年長病患更是「正裝控」。圖／取自「BMJ OPEN」期刊
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